Google instala una misteriosa app en millones de móviles y provoca el pánico: qué es Android Pulse y qué hace

Hace aproximadamente una semana, algunos usuarios de móviles Android se dieron cuenta de que la Google Play Store les mostraba una nueva app que supuestamente habían instalado, pese a que no la reconocían en absoluto.

La app en cuestión se llama Android Pulse, y ese era uno de los pocos datos que se conocían; la descripción, que afirma que "Esta app facilita la distribución de reglas para la detección de anomalías en el consumo crítico de recursos del sistema por parte del sistema operativo Android y las aplicaciones instaladas", no dejó muy claro exactamente qué hace.

Por no tener, la app ni siquiera tiene icono oficial, mostrando un espacio en blanco donde debería aparecer; más sospechoso aún es que la app no aparece si hacemos una búsqueda, sólo si entramos directamente en el enlace a Google Play.

No es de extrañar que los usuarios sospecharan de esta nueva app por la falta de información provista por Google; a lo largo de los últimos días han aparecido todo tipo de teorías conspiratorias, que rondan entre lo razonable y lo paranoico.

Por ejemplo, hay quien dice que esta app registra todo lo que hacemos en el móvil, basándose en la descripción, mientras que otros dudan de que su creadora realmente sea Google y que se trate de un virus oculto.

Finalmente, los temores y quejas han llegado a los oídos de Google, que finalmente ha confirmado que se trata de una app oficial de la compañía y que no tiene objetivos maliciosos. Más bien al contrario.

Android Pulse en la Google Play Store El Androide Libre

Según ha explicado hoy un representante de Google a Android Authority, "Android Pulse es un servicio de sistema de Google. Inicialmente, debía aparecer en la configuración de los servicios del sistema. Hemos lanzado una actualización para que los usuarios ahora puedan verlo en su configuración."

Además, el representante ha recordado que las actualizaciones de los servicios del sistema de Google hacen que los dispositivos Android sean más seguros y confiables, además de traer nuevas funciones útiles.

Pero ¿qué es lo que hace exactamente? No hay más que interpretar el lenguaje técnico de la descripción, que probablemente nunca fue escrita para el usuario medio porque la idea nunca fue que cualquiera pudiese verla (por eso no tiene icono).

Básicamente, Pulse se encarga de gestionar la detección de anomalías en el uso de los recursos del sistema, como la CPU, la batería y la memoria; en otras palabras, es capaz de detectar si una app o servicio está consumiendo más de lo que debería.

El objetivo último de Pulse es obtener información de cómo se usan los recursos de un smartphone, lo que servirá para mejorar la optimización de Android y la gestión de las apps para que consuman menos, algo especialmente importante ahora que los smartphones vienen con menos memoria RAM por culpa de la crisis del sector.

Por lo tanto, no hay nada que temer si tu móvil tiene Android Pulse instalado. Sin embargo, tal vez Google debería haber trabajado más en la manera en la que comunica este tipo de novedades para evitar polémicas y que los usuarios lleguen a conclusiones catastróficas por su cuenta.