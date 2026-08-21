El teclado de Google se actualiza con una función para mejorar la utilización de los emoticonos en cualquier aplicación

Google ha comenzado a repartir una función que llevaba meses cocinándose en las entrañas de Gboard. Se trata de un deslizador que permite ajustar el tamaño de los emojis directamente desde el teclado.

La opción ya se detectó por primera vez en junio, escondida dentro del código de la aplicación. Ahora, dos meses después, empieza a activarse de forma visible para algunos usuarios.

El cambio llega a través de la versión beta 18.0.3.9 de Gboard. Se ha confirmado su funcionamiento tanto en un OPPO Reno 16 Pro como en un OnePlus 13R, lo que sugiere que el despliegue no depende de un fabricante concreto.

El funcionamiento es sencillo de entender para cualquiera que use el teclado de Google a diario. Al pulsar el icono de emojis, aparece un control deslizante que permite agrandar o reducir el tamaño de los iconos que se muestran.

Ese ajuste no solo afecta al tamaño visual de cada emoji. También cambia cuántos caben en cada fila del selector, así que se trata de un equilibrio entre visibilidad y cantidad.

Si se lleva el deslizador al máximo, la fila muestra solo 5 emojis, pero mucho más grandes. En el extremo opuesto, con el tamaño mínimo, es posible ver hasta 9 emojis en la misma fila.

Esta flexibilidad tiene una utilidad clara más allá de la simple comodidad estética. Las personas con dificultades de visión suelen tener problemas para distinguir emojis muy pequeños, sobre todo cuando se parecen entre sí.

Con emojis más grandes, resulta mucho más fácil identificar el gesto o la expresión exacta antes de enviarlo. Es un detalle pequeño, pero de esos que mejoran de verdad el uso diario del teclado.

Por ahora, el despliegue parece limitado a determinados dispositivos que usan la app dentro del programa beta. No se ha confirmado todavía cuándo llegará de forma general a todos los usuarios de Android.

Deslizador del tamaño de los emojis Android Authority El Androide Libre

Este no es el único movimiento reciente de Google en Gboard. En las últimas semanas también se ha detectado un deslizador para ajustar la duración del portapapeles del teclado.

A eso se suma una opción de inserción rápida pensada para agilizar el acceso a contenido frecuente. Y también un nuevo botón que facilita descartar sugerencias no deseadas mientras se escribe.

Todo apunta a que Google está puliendo Gboard con una serie de ajustes pequeños pero prácticos. Ninguno cambia radicalmente la forma de escribir, pero juntos hacen que el teclado resulte más cómodo de usar cada día.

El deslizador de emojis encaja perfectamente en esa filosofía. No añade funciones nuevas, sino que perfecciona algo que ya existía para adaptarlo mejor a distintas necesidades.