Es oficial: Google permite controlar la ubicación compartida con tus amigos desde tu reloj inteligente

Google sigue puliendo su ecosistema de localización con nuevas funciones para los relojes con Wear OS. La compañía acaba de lanzar una actualización de Find Hub que añade la posibilidad de ver la ubicación de otras personas directamente desde la muñeca.

Hasta ahora, Find Hub en el reloj solo permitía localizar los propios dispositivos del usuario, como el teléfono o los auriculares. Con esta actualización, la aplicación suma un apartado dedicado por completo a las personas que comparten su ubicación contigo.

El nuevo icono aparece en color verde y mantiene el diseño con forma de radar que ya caracteriza a Find Hub. Al pulsar sobre él se despliega un listado con los contactos que pueden ver tu ubicación y durante cuánto tiempo.

La sorpresa llega al entrar en la ficha de cada contacto. En lugar de mostrar un mapa con la posición exacta, la pantalla solo indica que esa persona puede ver tu ubicación hasta que la desactives.

Junto a ese mensaje aparece un enlace que invita a consultar la localización completa desde el teléfono. Es decir, el reloj avisa de que existe la información, pero no la muestra realmente en la propia pantalla.

Este comportamiento ha llamado la atención de varios usuarios, ya que rompe con la lógica del resto de Find Hub. Cuando se busca un dispositivo propio, como unos auriculares perdidos, el reloj sí ofrece un mapa con la posición aproximada.

Por eso no está claro si se trata del funcionamiento definitivo de la función o de una limitación temporal. Es posible que Google todavía no haya activado en el servidor el mapa correspondiente a la localización de personas.

Interfaz en Wear OS 9to5google El Androide Libre

La actualización trae además otro fallo curioso relacionado con los ajustes. Al pulsar sobre el botón de Settings en la pantalla principal de Find Hub, el reloj abre directamente la aplicación completa de Google Play Services.

Se trata de un comportamiento inesperado que no tiene relación directa con la configuración de localización. Todo apunta a un error de programación que Google debería corregir en próximas versiones.

La nueva versión de Find Hub para Wear OS lleva el número 1.0.429.0. Ya se está distribuyendo de forma progresiva a través de la Play Store, por lo que no todos los usuarios la recibirán al mismo tiempo.

Find Hub es la app que sustituyó a Encontrar mi dispositivo dentro del catálogo de Google. Su función principal es localizar teléfonos, tablets, auriculares y otros accesorios compatibles, además de rastrear a las personas que han aceptado compartir su ubicación.

En los últimos meses, Google ha ido reforzando esta aplicación con nuevas capacidades. Entre ellas destaca la llegada de accesorios propios como el Pixel Tag, un localizador con UWB pensado para competir con los AirTag de Apple.

La integración de Find Hub en el reloj busca precisamente evitar que el usuario dependa siempre del teléfono. Poder consultar quién puede ver tu ubicación desde la muñeca resulta útil en situaciones cotidianas, como al hacer deporte o salir sin el móvil a mano.

Sin embargo, la falta de un mapa real en esta primera versión limita bastante la utilidad práctica de la función. Saber que alguien puede verte no es lo mismo que poder comprobar dónde está esa persona en ese momento.

Habrá que esperar a próximas actualizaciones para comprobar si Google amplía esta sección con más detalle visual. De momento, la función queda como una primera aproximación bastante básica dentro de Find Hub para Wear OS.