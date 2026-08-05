Google pone fecha de caducidad a su asistente más veterano: así es el adiós definitivo y su reemplazo por Gemini

Google ha puesto fecha definitiva al final de Google Assistant en los teléfonos Android y en los dispositivos wearables con Wear OS.

La compañía ha confirmado que empezará a retirar el acceso al asistente clásico el próximo 4 de septiembre de 2026.

La noticia llega a través de un correo electrónico que Google ha enviado a los usuarios que todavía utilizan el servicio. En el mensaje, la empresa explica que Google Assistant "está siendo descontinuado" y que Gemini pasa a ser, de forma oficial, la experiencia de asistente en Android.

El proceso de retirada no será instantáneo para todo el mundo. Google avisa de que, aunque el 4 de septiembre es la fecha de arranque, "este proceso puede tardar varias semanas en llegar a todos" los usuarios.

Una vez que el cambio se aplique a cada cuenta, no habrá vuelta atrás. Según el propio aviso de Google, cuando se retire la disponibilidad de Assistant, ya no será posible usarlo ni volver a activarlo en el teléfono, la tableta o los dispositivos vinculados.

El cierre no se limita a los móviles. También afecta a los relojes con Wear OS, a los auriculares compatibles con el asistente y a los coches que utilicen Android Auto proyectado desde el móvil del usuario. Nosotros en las últimas semanas hemos visto cómo tanto en Google TV como en Android Auto Gemini ha sustituido al asistente de Google.

Hay, eso sí, una excepción importante para los conductores. Google ha precisado que en los vehículos con Google built-in, es decir, con el sistema integrado de fábrica, Google Assistant seguirá funcionando con normalidad después del 4 de septiembre de 2026.

Android con Gemini Intelligence Google

Por el momento, el anuncio no incluye a todos los dispositivos del ecosistema de Google. La compañía ha señalado que Gemini también llegará a los televisores con Google TV y a los altavoces y pantallas inteligentes de Google Home, pero sin ofrecer todavía una fecha concreta para ese salto.

Tampoco está claro qué pasará con la Pixel Tablet cuando está colocada en su base con altavoz, un modo en el que hasta ahora dependía en buena medida del asistente clásico. 9to5Google apunta que aún se desconoce cuándo recibirá ese producto la actualización a Gemini.

En su comunicado, Google insiste en que el cambio busca mejorar la experiencia del usuario, no simplemente eliminar una herramienta. La empresa asegura que está "comprometida con ofrecer una transición fluida" y se muestra confiada en que Gemini resultará "una experiencia de asistente todavía más capaz y útil".

Este cierre no es una sorpresa para quienes siguen de cerca los movimientos de Google. La retirada de Google Assistant llevaba meses anunciada y, de hecho, la fecha original prevista para el adiós era finales de 2025.

Gemini en Android Automotive en el Volvo EX60 Volvo El Androide Libre

Google decidió entonces ampliar el plazo hasta bien entrado 2026, dando más margen a los usuarios y a los desarrolladores para adaptarse a Gemini. El aviso de esta semana confirma que ese plazo adicional ya ha llegado a su fin.

De momento, quienes usan la aplicación de Gemini en Android todavía conservan una vía de escape parcial. La opción "Cambiar a Google Assistant" sigue apareciendo dentro de los ajustes de la aplicación, permitiendo alternar entre ambos asistentes mientras dure la transición.

Esa posibilidad, sin embargo, tiene fecha de caducidad. En cuanto se aplique la retirada a cada cuenta, ese botón dejará de tener efecto y Gemini se convertirá en la única opción disponible en el teléfono.

El salto de Google Assistant a Gemini se ha ido produciendo de forma gradual desde hace más de un año. Google ha ido trasladando funciones, integraciones y comandos de voz del asistente clásico al nuevo sistema basado en inteligencia artificial generativa antes de dar la puntilla definitiva.

Para muchos usuarios, el cambio más visible será la desaparición de la palabra de activación clásica y de la interfaz asociada a Google Assistant durante casi una década. Gemini ofrece respuestas más conversacionales, pero también implica adaptarse a una forma distinta de interactuar con el móvil.

Lo que sí queda claro es que, salvo en los coches con sistema integrado de fábrica, el 4 de septiembre marca el principio del fin para uno de los asistentes de voz más utilizados de la última década. A partir de esa fecha, Android quedará en manos de Gemini de forma prácticamente exclusiva.