Google se prepara para que AirDrop sea incluso más compatible entre Android y los iPhone con una función estrella

Tras hacer que Nearby fuera compatible con Airdrop, ahora Google trabaja en una nueva forma de enviar archivos entre teléfonos Android. La función se llama Tap to Share y busca reducir los pasos necesarios para transferir un documento, una foto o un vídeo a otro dispositivo cercano.

El hallazgo procede de un análisis del código de Google Play Services en su versión 26.30.31. Lo ha destapado Android Authority, que ya había adelantado meses atrás una primera versión de la interfaz de esta herramienta.

Hasta ahora, compartir un archivo en Android obliga a pulsar el botón de compartir dentro de una aplicación y después elegir manualmente la opción de Quick Share. Con Tap to Share ese paso intermedio desaparecerá para quienes activen la función.

El nuevo sistema permitirá que, en cuanto aparezca el menú de compartir, el usuario junte su móvil con el del destinatario para iniciar el envío al instante. Se elimina así la selección manual del dispositivo receptor, algo que hoy resulta habitual en Quick Share.

El planteamiento se parece de forma directa al funcionamiento de AirDrop en los iPhone. Allí, tras seleccionar la opción de compartir, basta con acercar los dos terminales de Apple para que la transferencia arranque sin más confirmaciones.

El código analizado por AssembleDebug también revela otro añadido pensado para quienes prefieran mantener el control total del proceso. Google está probando un interruptor dedicado dentro de los ajustes para desactivar por completo Tap to Share.

Ese interruptor evitaría transferencias accidentales al simple contacto entre dispositivos, algo que podría preocupar a parte de los usuarios. Quien lo desactive seguirá pudiendo usar Quick Share del modo tradicional, con la selección manual de destinatario.

Tap To Share en Android Android Authority El Androide Libre

Android Authority ha conseguido activar ese interruptor de forma anticipada, antes de su lanzamiento oficial, y ha compartido capturas del resultado. En ellas se aprecia un menú sencillo dentro de los ajustes de Quick Share donde se puede apagar la nueva función.

También se han filtrado capturas del aviso emergente que aparecería al acercar dos teléfonos con Tap to Share activo. Ese mensaje serviría para confirmar visualmente que la transferencia se ha iniciado correctamente entre ambos dispositivos.

Conviene recordar que se trata de un análisis de código todavía en desarrollo, no de un anuncio oficial de Google. Este tipo de hallazgos permite anticipar funciones futuras, aunque no todo lo que aparece en versiones internas llega finalmente al público.

De confirmarse su lanzamiento, Tap to Share acercaría la experiencia de compartir archivos en Android a la que ya disfrutan los usuarios de iPhone desde hace años. La diferencia principal seguiría estando en la compatibilidad, ya que Quick Share funciona entre marcas distintas de Android y AirDrop se limita al ecosistema de Apple.

Google todavía no ha confirmado fecha ni ha anunciado oficialmente esta función en ningún comunicado público. Habrá que esperar a futuras versiones de Google Play Services para comprobar si Tap to Share llega finalmente a los teléfonos de los usuarios. Es más que probable que se anuncie junto con los Pixel 11 este mismo mes de agosto.