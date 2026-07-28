WhatsApp cambia para siempre: las videollamadas llegan a los ordenadores vía web, y hay más novedades

España se sitúa como uno de los países con mayor penetración de WhatsApp y millones de personas utilizan esta aplicación a diario. Hoy Meta ha anunciado una serie de novedades muy esperadas que transformarán la manera en que nos comunicamos desde los ordenadores usando esta plataforma.

Hasta la fecha, realizar llamadas y videollamadas desde un ordenador requería obligatoriamente la descarga e instalación de una aplicación dedicada en el sistema operativo. A partir de ahora, la versión de navegador web permite ejecutar llamadas individuales y grupales sin necesidad de instalar programa alguno.

Esta novedad resulta ideal para aquellas personas que comparten ordenador en la universidad o utilizan un equipo de trabajo con restricciones de instalación. Además, simplifica de forma notable la experiencia para quienes prefieren gestionar todas sus herramientas digitales directamente desde un navegador.

Los usuarios no perderán ninguna de las herramientas clave que ya disfrutaban en las versiones ejecutables para escritorio. La plataforma incluye la opción de compartir pantalla durante la llamada, reaccionar mediante emoticonos en tiempo real y acceder a una pestaña específica para el historial de llamadas y contactos favoritos.

La privacidad se mantiene como un pilar fundamental en cada una de las comunicaciones que se realizan a través de la web. Todas las llamadas y videollamadas efectuadas en el navegador cuentan con cifrado de extremo a extremo sin límites de tiempo ni costes adicionales.

Otra de las grandes novedades presentadas por el servicio es la transferencia de llamadas en tiempo real entre distintos dispositivos. Esta herramienta permite trasladar una conversación grupal desde el teléfono móvil hacia la pantalla del ordenador sin necesidad de colgar la llamada.

Si comienzas una reunión mientras caminas por la calle con tu teléfono, podrás continuarla cómodamente al llegar a casa o a la oficina frente a un monitor más grande. El proceso se realiza de manera totalmente fluida y sin cortes en el audio ni en la señal de vídeo.

Para ofrecer un control superior durante las reuniones numerosas, la plataforma ha integrado un nuevo sistema de sala de espera. Esta función permite al organizador gestionar quién entra en la conversación grupal y en qué momento exacto se le concede el acceso.

Al crear un enlace de llamada con la opción de requerir aprobación previa activada, los invitados permanecerán en una sala virtual hasta ser admitidos. De este modo, se evitan interrupciones no deseadas y se garantiza una mayor seguridad en las reuniones de trabajo o de estudio.

WhatsApp Web Iván Linares El Androide Libre

El aspecto visual de las comunicaciones también ha experimentado mejoras sustanciales destinadas a optimizar la nitidez de la imagen. Gracias a la tecnología denominada QuickHD, las videollamadas ofrecen alta definición desde los primeros segundos de conexión.

Anteriormente, la calidad del vídeo tardaba unos instantes en estabilizarse dependiendo de la velocidad de conexión del usuario. Con este ajuste técnico, la nitidez es máxima desde el primer instante en que se establece el contacto entre los interlocutores.

El sonido también recibe una actualización fundamental para mejorar la claridad de la voz en entornos complejos o concurridos. La nueva función de cancelación de ruido elimina los sonidos de fondo molestos, como el tráfico, obras cercanas o murmullos de oficinas.

Esta opción se puede activar o desactivar fácilmente en cualquier momento desde los ajustes de la propia llamada. Gracias a este algoritmo de audio, los participantes podrán escucharse con absoluta claridad sin importar el ruido exterior de su entorno.

Todas estas herramientas se están desplegando de manera gradual a nivel global y llegarán a la totalidad de los usuarios durante los próximos días. Los cambios no requieren de complejas configuraciones ni de actualizaciones manuales por parte del usuario final.