El nuevo fallo de Gemini en Android Auto afecta a Google Home: no se pueden usar las rutinas por comandos de voz

Miles de conductores utilizan Android Auto cada día para gestionar sus trayectos y conectar su teléfono al vehículo. Sin embargo, la llegada del asistente Gemini a esta plataforma sigue generando inconvenientes a muchos usuarios.

En esta ocasión, los problemas afectan directamente a la integración del nuevo asistente inteligente en la conducción.

A veces el asistente funciona de forma excelente en el coche, pero en otros momentos resulta molesto o genera frustración. Recientemente, han aumentado las quejas sobre el fallo de una de sus funciones más valoradas por los usuarios.

Los fallos están relacionados con la ejecución de las rutinas automatizadas de Google Home desde el vehículo. Estas tareas programadas permiten controlar múltiples dispositivos del hogar conectado mediante una sola orden de voz sencilla.

Muchos conductores confían en estas funciones para preparar su casa antes de llegar o al salir del trabajo. Por este motivo, el enfado es considerable cuando el sistema deja de responder como debería sin previo aviso.

Varios usuarios han expuesto sus quejas en foros como Reddit para buscar una solución común. En esos hilos describen cómo las herramientas automatizadas han dejado de ejecutarse al estar al volante.

Lo más curioso del problema es que los teléfonos ejecutan las órdenes correctamente cuando no están conectados al vehículo. El fallo surge de manera exclusiva en el momento en que Android Auto entra en funcionamiento dentro del coche.

Rutinas en Google Home ÁLvarez del Vayo El Androide Libre

Al intentar activar una rutina, el asistente Gemini responde con frases aleatorias que no tienen relación con la petición. En otros casos, el sistema simplemente emite un mensaje genérico indicando que algo ha salido mal durante el proceso.

A pesar de la acumulación de quejas, el error no parece afectar a la totalidad de los conductores. Algunos usuarios afirman que sus automatizaciones siguen funcionando sin ningún tipo de inconveniente en sus trayectos diarios.

En las comunidades oficiales de soporte de Google también se pueden encontrar menciones a este fallo específico. Sin embargo, en el registro oficial de errores de la compañía no aparece ninguna tarea activa para resolverlo en este momento.

Esta falta de seguimiento oficial deja a los afectados sin una vía clara para solucionar el inconveniente a corto plazo. Muchos conductores se ven obligados a realizar las acciones de forma manual desde sus teléfonos antes de arrancar.

La transición hacia este nuevo modelo de inteligencia artificial en entornos automotrices está siendo bastante compleja. Los fallos en funciones básicas provocan que muchos prefieran volver a las herramientas clásicas de control por voz.

El hogar conectado depende de la fiabilidad del software para ofrecer una experiencia cómoda y sin interrupciones. Cuando la comunicación entre el coche y la casa falla, la utilidad del ecosistema digital disminuye de forma notable.

Habrá que esperar a los próximos despliegues de software para comprobar si la compañía corrige este desajuste. Mientras tanto, los usuarios deberán buscar alternativas para gestionar sus dispositivos domésticos mientras conducen sus coches.