Google cambia las reglas de Google One con una nueva tarifa con más espacio y un precio mucho más bajo

Justo en medio de la WWDC de Apple Google ha lanzado una nueva tarifa de Google One. Esta reciente modifica tanto el coste mensual como la capacidad de almacenamiento disponible en la nube.

Anteriormente, los suscriptores tenían que desembolsar una cantidad mucho mayor por este servicio. El precio ha experimentado una bajada significativa, pasando de costar 7,99 euros al mes a tan solo 4,99 euros mensuales.

Esta drástica reducción del precio original supone un cambio notable. Además de la rebaja económica, la compañía ha decidido duplicar el espacio de almacenamiento ofrecido a sus clientes.

La capacidad anterior limitaba a los usuarios a un total de 200 GB para guardar sus archivos personales. Con esta actualización, la cuota mensual permite disfrutar de 400 GB de almacenamiento virtual en los servidores de la empresa.

El incremento de GB no es la única ventaja que incluye esta oferta. La tarifa mejorada incorpora otras características muy interesantes, como por ejemplo un límite superior en el uso de las diferentes opciones de Gemini.

El asistente virtual se vuelve así mucho más accesible para las diversas tareas cotidianas y los proyectos puramente profesionales. Una de esas ventajas es el acceso a Gemini Omni, una de las funciones más llamativas anunciadas en Google I/O. Esta tarifa también incluye funciones avanzadas como la bandeja de entrada inteligente para la plataforma de Gmail.

Un aspecto fundamental de todas estas tarifas es la gran posibilidad de compartir el plan adquirido con la familia. El sistema permite añadir hasta cinco miembros de la familia a una misma suscripción para aprovechar todo el espacio conjuntamente.

Nueva tarifa de Google Onn El Androide Libre

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para reducir los gastos digitales del hogar. Compartir una única cuota tiene mucho más sentido económico que mantener varias cuentas individuales dentro de una misma residencia familiar.

La comparación financiera es bastante evidente cuando analizamos los números exactos de las opciones disponibles en el mercado actual. Si dos personas deciden pagar por separado la tarifa de 100 GB, cada una gasta 2 euros mensuales de su propio bolsillo.

Esto suma un total de 4 euros/mes por un espacio combinado de apenas 200 GB entre los dos individuos. Es cierto que gastar 5 euros compartidos supera el coste anterior, pero las múltiples ventajas adicionales justifican sobradamente esta mínima diferencia económica. Al optar por el nuevo plan conjunto, cada participante podría disponer de un mayor volumen de GB para sus copias de seguridad. 200 cada uno.

Las fotografías de alta resolución y los vídeos en calidad extrema ocupan cada vez más espacio en nuestros teléfonos móviles. Disponer de un colchón de 400 GB asegura que nadie se quedará sin memoria libre en el momento menos oportuno del día.

Por supuesto, este cambio también aplica a los actuales usuarios de la tarifa Google AI Plus. A estos se les ha enviado un correo en el que se confirma que el precio mensual estándar de los planes AI Plus pasará de 7,99 euros al mes a 4,99 euros al mes, y el de los planes anuales se reducirá de 79,99 euros al año a 49,99 euros al año.