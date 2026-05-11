Google da un golpe en la mesa actualizando una de las mejores aplicaciones gratuitas para editar fotos en Android

La fotografía móvil ha sustituido a la fotografía profesional en pocos años. Pero mientras algunos utilizan Instagram casi como herramienta profesional, otros quieren algo más avanzado.

Durante más de un lustro, Snapseed se convirtió en esa aplicación que todos recomendábamos con nostalgia, pero que temíamos ver desaparecer en cualquier limpieza de Google.

Mientras Adobe inflaba sus planes de Creative Cloud y aplicaciones como Lightroom o VSCO se llenaban de muros de pago, la vieja app creada por Nik Software parecía haber quedado congelada en el tiempo.

Interfaz de Snapseed 4.0 El Androide Libre

Sin embargo, Google nos ha sorprendido con una renovación. Snapseed ahora es mejor y, sobre todo, sigue siendo gratuita.

La llegada de Snapseed 4.0 es un golpe de autoridad en un mercado saturado de filtros de inteligencia artificial que, a menudo, olvidan al fotógrafo que hay detrás de la pantalla.

El rediseño que la fluidez pedía a gritos

Lo primero que impacta al abrir la nueva versión es la velocidad. No solo de la carga de archivos, sino de la agilidad que tiene su nueva interfaz.

El equipo de diseño de Google ha entendido que en 2026 no podemos seguir operando bajo los mismos esquemas de 2018. La navegación ha sido optimizada para los gestos y, sobre todo, para la inmediatez.

Las herramientas ya no están enterradas en un cajón desordenado; ahora están en una vista optimizada que aprovecha cada milímetro de los paneles actuales.

La gran protagonista es la barra de favoritos. Puede parecer un añadido menor, pero para cualquiera que edite más de diez fotos al día, es una bendición. Poder anclar el ajuste de Curvas, la Corrección Selectiva o el nuevo Color HSL en la base de la pantalla transforma la aplicación.

Personalización El Androide Libre

Ya no hay fricción. Snapseed se convierte en una extensión de tu flujo de trabajo personal, permitiéndote pasar de la captura al resultado final con una coreografía de dedos mucho más natural.

Además, las vistas de herramientas han sido refinadas para no estorbar. Uno de los grandes problemas de la edición móvil es el espacio; tus propios dedos suelen tapar aquello que intentas corregir.

Edición no destructiva

Si había un pecado capital que arrastraba Snapseed era su gestión del historial en comparación con los estándares de escritorio.

Con la versión 4.0, la edición no destructiva por fin es una realidad . Esto significa que la aplicación ya no aplana las capas de ajustes de forma invisible, sino que mantiene cada parámetro modificable.

Puedes llegar al final de tu edición, darte cuenta de que el balance de blancos del principio era demasiado cálido, y ajustarlo sin tener que deshacer los diez pasos posteriores.

Esta arquitectura permite algo que los profesionales llevaban años pidiendo: la edición por lotes.

Hasta ayer, si querías mantener una estética coherente en una galería, tenías que ir paso a paso, guardando "estilos" y aplicándolos uno a uno.

Ahora, la automatización toma el mando, permitiendo que nos centremos en lo artístico mientras la aplicación se encarga de la computación pesada. Es la eficiencia que esperas de una herramienta de Google.

Máscaras inteligentes y la IA con sentido común

Google no podía lanzar una versión 4.0 sin sacar músculo en el campo de la inteligencia artificial. Pero a diferencia de otras apps que usan la IA para inventar partes de la foto o añadir elementos inexistentes, aquí se utiliza para potenciar la precisión del fotógrafo.

La nueva máscara inteligente es un prodigio de la ingeniería de software. Detecta automáticamente el cielo, el sujeto principal, el primer plano o incluso elementos complejos como el follaje de los árboles o el cabello, permitiendo aplicar ajustes locales con una precisión que antes requería minutos de pincel manual y mucha paciencia.

Creación de máscaras El Androide Libre

Esto se nota especialmente en las herramientas de Retrato. El procesado de rostros ha sido refinado para evitar ese aspecto de piel de porcelana tan artificial que plaga otras aplicaciones de edición rápida.

La IA ahora entiende la textura y el volumen, permitiendo un re-iluminado facial que parece sacado de un estudio fotográfico, respetando las sombras naturales y la fisionomía del sujeto.

Lo mismo ocurre con la herramienta de Película, que ha recibido una actualización crítica para simular el grano y la respuesta cromática del celuloide con una fidelidad que asusta, alejándose de los simples filtros sepia para entrar en el terreno de la simulación química.

Control total sobre el color y la iluminación

Para los que se obsesionan con el etalonaje y la psicología del color, la introducción del panel Color HSL (Tono, Saturación, Luminancia) es el cambio más importante de esta década en la aplicación.

Hasta ahora, teníamos que jugar con las curvas o el balance de color general, lo cual era como intentar pintar un cuadro con un rodillo de cocina. Con HSL, tenemos un bisturí.

Acompañando a esta precisión, llegan herramientas como Quitar bruma, Halo y Resplandor. La primera es vital para la fotografía de paisaje y arquitectura, especialmente en entornos urbanos, recuperando contraste y detalle en escenas lavadas por la calima o la contaminación.

Interfaz de cámara y ajustes El Androide Libre

Pero es en Halo y Resplandor donde vemos el lado más artístico de Snapseed. Estas herramientas permiten gestionar las altas luces de una manera orgánica, creando difusiones que emulan ópticas vintage de alta gama.

Un regreso triunfal que pone en jaque a la competencia

Lo que Snapseed 4.0 pone sobre la mesa es una pregunta incómoda para el resto de la industria: ¿Por qué estamos pagando suscripciones mensuales por herramientas que Google acaba de entregar de forma gratuita y con una ejecución técnica superior?

La integración de la Cámara de Snapseed directamente en la app es el cierre perfecto del círculo. Al permitir un control manual total desde el momento de la captura (ISO, obturación, enfoque manual), Google se asegura de que el archivo que llegue al editor sea de la máxima calidad posible, minimizando la pérdida de información en el proceso.

Google ha sacado a Snapseed del baúl de los recuerdos, le ha quitado el polvo y lo ha puesto de nuevo a la vanguardia absoluta de la fotografía móvil. Si te gusta la fotografía, tienes que probarla.