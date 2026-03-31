Confirmado por Google Maps: esta es la nueva función de Android Auto para recargar más de 350 coches eléctricos

Uno de los grandes obstáculos para la adopción masiva del coche eléctrico se encuentra en la carga de las baterías eléctricas; afortunadamente, cada vez hay más herramientas que nos pueden ayudar a adaptarnos, como esta de Google Maps.

Google ha anunciado esta semana el lanzamiento de una nueva función de predicción de batería de coches eléctricos que nos permitirá planear las rutas de manera más precisa y recargar justo cuando lo necesitemos y no antes (y lo más importante, no después).

La compañía ha confirmado que esta función utiliza inteligencia artificial en conjunción con modelos avanzados de energía para analizar los detalles del coche, como el peso de las baterías y la capacidad, para determinar cuándo debe ser recargada.

Además, Google Maps en Android Auto usará datos de tráfico en tiempo real, cambios de elevación en la carretera y previsión meteorológica para crear nuevos planes de ruta que se adapten mejor a la autonomía de nuestro coche eléctrico.

De esta manera, Google Maps mostrará rutas más útiles, con paradas previstas en puntos de carga dispuestos a lo largo de la ruta que coincidirán con el momento en el que nuestro coche debe ser recargado.

Ruta con un coche eléctrico en Google Maps Google

Sin embargo, cada coche eléctrico es muy diferente, no solo por su autonomía, sino por la manera en la que consume la carga disponible dependiendo de las condiciones. Por eso, Google ha obtenido los datos de 16 marcas de coches eléctricos con más de 350 modelos diferentes.

Las marcas participantes son Audi, BMW, Chevrolet, FIAT, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota y Volkswagen.

Google Maps será capaz de calcular el siguiente punto de carga en la ruta Google

Gracias a esto, Android Auto puede obtener los datos de cada coche incluso si no cuenta con conectividad directa con los sistemas del vehículo como ocurre con Android Automotive. De hecho, esta funcionalidad es algo que ya era posible en coches eléctricos con el sistema operativo Android preinstalado, pero ahora se ha extendido a Android Auto.

Como Android Auto no sabe el coche que tenemos, primero es necesario indicar la marca y el modelo en la configuración de Google Maps y en la sección "Tus vehículos"; en una futura actualización, al pulsar en "Eléctrico" se añadirá la opción de incluir un nuevo vehículo con datos como la marca, el modelo, el año y la versión.

Por el momento, esta funcionalidad está disponible en los Estados Unidos, pero Google ya ha adelantado su intención de expandirla, además de incluir más modelos de otras marcas de coches en el futuro próximo.