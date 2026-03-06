Copilot ahora quiere hacer capturas de pantalla de nuestro ordenador, pero puede que no sea tan malo como suena

Después de varios meses de actualizaciones con fallos imperdonables y demasiadas funcionalidades basadas en IA que nadie había pedido, el pasado mes de enero Microsoft por fin reconoció errores y anunció grandes cambios para el 2026 en Windows 11.

La prioridad de Microsoft para este año está en mejorar la experiencia de Windows 11, poniendo freno a la locura por meter Copilot en todos los menús del sistema e implementando funciones muy solicitadas que llevan años en el tintero.

En ese contexto, puede parecer extraño que la última novedad filtrada precisamente tenga que ver con Copilot y en otra manera más de usar la inteligencia artificial en el escritorio, pero tiene más sentido de lo que parece.

Según han revelado en Windows Central, Microsoft está desarrollando una nueva herramienta de captura de pantalla para Copilot; la descripción indica que esta función será capaz de enviar la captura de pantalla a la inteligencia artificial de manera automática.

El objetivo es ofrecer más información visual como contexto para lo que queremos pedirle a Copilot, para que a su vez la inteligencia artificial pueda mostrarnos una ayuda más precisa y útil en cada situación.

Dicho de esta manera, podríamos pensar lo peor: que Copilot va a empezar a espiarnos, revisando nuestras capturas de pantalla en busca de información personal. Sin embargo, parece que en la práctica esto no es así.

De hecho, puede que los lectores se acuerden de Windows Recall, la función más polémica presentada hasta la fecha por Microsoft, que precisamente consistía en hacer capturas de pantalla de manera constante, que eran analizadas por la IA en busca de información.

Microsoft nunca consiguió convencer a los usuarios de que Recall era seguro, privado y útil (en parte por los fallos que se descubrieron), y esto reforzó la mala imagen de la compañía con todo lo relacionado con la inteligencia artificial.

La nueva función de Copilot puede ayudar a mejorar esa imagen, porque da más control al usuario. La opción de añadir una captura de pantalla a nuestra petición es eso, una opción y no algo que siempre está funcionando y catalogando nuestra información personal.

Por lo tanto, esto puede ser justo lo que Recall tendría que haber sido. La opción de incluir una captura de pantalla puede ayudar a Copilot a comprender mejor lo que necesitamos, sin incluir más molestias ni distracciones en la experiencia habitual.

Por ejemplo, podremos hacer una captura de la configuración de Windows si no estamos seguros de qué opción tenemos que activar y preguntárselo a Copilot, o hacer una captura de una página web y pedir un resumen. Sólo tendremos que compartir con Copilot lo que nos interesa, nada más.

Por el momento, Microsoft no ha aclarado cuándo estará disponible esta nueva función, pero es de esperar que forme parte de Windows 11 26H2, la gran actualización de la segunda mitad del año que debería solucionar la mayoría de los problemas que tenemos con el sistema actual.