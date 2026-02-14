Este es el 'Google Maps' de los embalses en España que nos permite saber qué zonas son inundables, los peligros...

2026 está siendo un año complicado en España debido a las intensas lluvias que están azotando toda la península, especialmente en el sur. No se recuerdan episodios como estos desde hace décadas.

En Andalucía no suele ser normal esta cantidad de precipitaciones en tan poco tiempo, lo que está ocasionando no pocos problemas de inundaciones e incluso el desalojo de pueblos enteros. Más de 10.000 personas han tenido que salir de sus viviendas ante el riesgo de inundaciones o colapso de las mismas.

No es raro, pues, que cada vez haya más personas pendientes del clima en los días cercanos. Para saber el pronóstico meteorológico hay muchas aplicaciones disponibles para móviles, algunas de las cuales vienen preinstaladas en los mismos.

Pero si lo que queremos es información de datos del gobierno sobre las zonas más peligrosas, o del estado de los embalses en cada región, hay una app gratuita que tenemos que instalar.

InfoAgua es una herramienta digital desarrollada por Tragsatec para el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), diseñada para ofrecer información en tiempo real sobre los recursos hídricos en España.

Zonas de inundación El Androide Libre

Tiene dos funciones principales, complementarias. Por una parte, nos informa del estado de los Recursos Hídricos. Aquí podemos hacer una consulta de reserva hídrica, caudales y pluviometría mediante visores cartográficos y estadísticas.

Nos permite ver la calidad de las aguas, el estado de los embalses en tiempo real, y todo mediante gráficas o navegando por un mapa con los elementos señalizados en una leyenda. Incluso tiene un pequeño glosario con los términos técnicos usados para que sea más fácil entender la información.

Además, nos informa del Riesgo de Inundación mediante mapas interactivos con zonas de riesgo (periodos de 10, 100 y 500 años) y avisos hidrometeorológicos.

Esto es especialmente relevante porque pone a disposición del ciudadano de a pie datos que normalmente sólo suelen manejar los técnicos. Por ejemplo, ver si una zona es inundable en 10, 100 o 500 años.

Funciones de Infoagua El Androide Libre

Son modelos estadísticos, obviamente, pero nos permite saber si la situación de nuestra vivienda, por ejemplo, está en una de estas zonas de peligro.

Esta aplicación cuenta con datos oficiales provenientes directamente del Boletín Hidrológico Nacional. Además, es gratuita y no tiene publicidad, aunque nos ha dado algún fallo de cierre cuando hemos realizado muchas consultas seguidas.