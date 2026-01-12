Los millennials que usan Google Fotos están de suerte: Google quiere traer el botón 2X para ver vídeos más rápido

En España Google Fotos se ha consolidado como la herramienta de gestión de fotos y vídeos preferida por millones de usuarios de Android, aunque todavía carece de algunas funciones básicas que sus competidores ya ofrecen.

Una de las carencias más notables hasta la fecha ha sido la imposibilidad de ajustar la velocidad de reproducción de los vídeos directamente desde la aplicación.

Sin embargo, una filtración del código interno de la aplicación ha revelado que esta situación está a punto de cambiar de forma definitiva.

Según esta filtración, Google está trabajando en una función de control de velocidad de reproducción. Esto, que se usa constantemente en apps como WhatsApp, llegaría a Google Fotos.

Esta característica se ha hecho muy popular entre los millenials y la Generación Z, acostumbrada a consumir contenido de forma mucho más rápida que otras generaciones.

La importancia de esta actualización radica en la versatilidad que aporta al usuario final. Hasta ahora, si alguien quería ver un vídeo en cámara lenta o acelerar una grabación, debía entrar en el modo de edición, realizar los ajustes, procesar el vídeo y guardar una copia nueva.

Con la nueva implementación, este proceso se simplifica para convertirse en una opción de visualización instantánea. De la misma forma que se hace en Netflix o en Youtube.

Ha sido la versión v7.58 de Google Fotos la que ha permitido activar de manera experimental una interfaz que muestra cómo se integrará esta opción.

Al reproducir un vídeo, los usuarios podrán acceder a un menú desplegable tras pulsar el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Las opciones de velocidad detectadas en el código incluyen un rango que cubre las necesidades más comunes de los consumidores de contenido multimedia actual:

0.25x : Ideal para analizar detalles en cámara lenta extrema.

: Ideal para analizar detalles en cámara lenta extrema. 0.5x : Una cámara lenta moderada para escenas de acción o deportes.

: Una cámara lenta moderada para escenas de acción o deportes. 1x : La velocidad normal predeterminada por el sistema.

: La velocidad normal predeterminada por el sistema. 1 .5x : Para revisar rápidamente vídeos sin perder el hilo de lo que sucede.

: Para revisar rápidamente vídeos sin perder el hilo de lo que sucede. 2x: Velocidad rápida para buscar momentos específicos en grabaciones largas.

Además de los controles de velocidad, el análisis del código ha sacado a la luz otra novedad interesante: una cuadrícula de fotos mucho más inmersiva.

Google parece estar probando una opción para ocultar las etiquetas de fecha mientras el usuario se desplaza por su galería.

Esto permitiría una vista más limpia y estética, centrando toda la atención en las imágenes y eliminando las interrupciones visuales que suponen los textos informativos entre los bloques de fotos.

Estas mejoras forman parte de un esfuerzo continuo de Google por modernizar su aplicación estrella de gestión de archivos.

Aunque estas funciones han sido localizadas en el código, es importante recordar que su presencia no garantiza un lanzamiento inmediato. A menudo, la compañía realiza estas pruebas para medir el rendimiento y la estabilidad antes de liberar la actualización al público general a través de la Google Play Store.