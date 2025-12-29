WhatsApp estrena divertidos efectos de videollamada, stickers y más para celebrar la llegada del fin de año

España se ha consolidado como uno de los países donde la adopción de WhatsApp es prácticamente universal, alcanzando una penetración que supera el 85% de la población adulta.

Esta relevancia es especialmente visible durante las celebraciones de fin de año, un momento crítico en el que la infraestructura de Meta se pone a prueba.

Para los españoles, la tradición de las doce uvas no está completa sin el posterior aluvión de mensajes, audios y llamadas que saturan las redes para desear un feliz año nuevo a familiares y amigos, convirtiendo a la aplicación en el epicentro de la conectividad social en el país.

Aunque nació como una herramienta de mensajería de texto, la evolución de la plataforma ha llevado a que la mayoría de los usuarios la elijan ahora como su principal vía para realizar videollamadas.

Esta tendencia se ha disparado gracias a la estabilidad de la aplicación y a su capacidad para conectar grupos numerosos sin coste adicional.

New Year’s Eve is @whatsapp’s biggest day of the year, with over 100 billion end-to-end encrypted messages flowing through the app (that’s like half the people on Earth messaging every hour for the entire day) 🎆 We’ve rolled out NYE-specific stickers and calling effects to help… pic.twitter.com/WqaFv2h4bn — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) December 29, 2025

Dentro de este marco Meta ha lanzado una actualización de WhatsApp con nuevos efectos en las videollamadas con la temática del Año Nuevo.

Pero un dato que suele pasar desapercibido para muchos usuarios es el éxito masivo de los Estados de WhatsApp.

Aunque Instagram suele llevarse el protagonismo cuando se habla de historias efímeras, lo cierto es que una parte muy significativa de la población prefiere la privacidad y el entorno cercano de WhatsApp para compartir su día a día.

No todo el mundo se siente cómodo con la exposición pública de otras redes sociales. Para muchos usuarios, especialmente en rangos de edad más maduros, los Estados son la herramienta perfecta para mostrar fotos familiares o momentos personales solo a sus contactos de la agenda.

Nuevos stickes de WhatsApp El Androide Libre

Esta funcionalidad cuenta ya con más de 500 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, rivalizando directamente con el alcance de las historias de Instagram y consolidándose como un canal de contenido mucho más íntimo y directo. Y también hay nuevos stickers para estas publicaciones.

Y, por supuesto, no se puede lanzar una actualización de este tipo sin incluir nuevos stickers con motivos festivos.