Samsung quiere revolucionar los salones en España con la integración de Google Fotos y su inteligencia artificial

Tras la presentación de sus nuevos televisores microRGB, que suponen un antes y un después en la tecnología de grandes paneles, Samsung ahora quiere innovar también en el contenido.

España se posiciona como uno de los mercados clave donde Samsung implementará su nueva estrategia para transformar el televisor en un centro de recuerdos gracias a la colaboración con Google.

Samsung Electronics ha anunciado recientemente un ambicioso plan para integrar Google Fotos en su ecosistema de televisores inteligentes equipados con inteligencia artificial.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal permitir que las familias redescubran sus momentos más preciados a través de una experiencia cinematográfica en una pantalla de gran formato.

Es decir, convertir el momento de revisión de fotos que muchos ya hacemos en Google Fotos en el móvil o en el ordenador, en algo menos aislado y más familiar.

La integración no es simplemente un visor de imágenes, sino una herramienta profundamente conectada con el Vision AI Companion (VAC) de Samsung.

Esta tecnología de acompañamiento visual permitirá que las fotografías seleccionadas aparezcan de manera contextual y natural en el televisor del usuario, adaptándose a los diferentes momentos del día.

Simulación de cómo se verán las imágenes de Google Fotos en un televisor Samsung El Androide Libre

Según los directivos de ambas compañías, la intención es que el hogar se convierta en una galería viva donde la tecnología facilite la conexión emocional entre los miembros del hogar.

Este proyecto se divide en varias fases clave que se irán desplegando progresivamente:

Lanzamiento de Recuerdos : Previsto para principios de 2026, permitirá visualizar historias curadas basadas en personas y lugares específicos, siendo una función exclusiva de Samsung durante sus primeros seis meses.

: Previsto para principios de 2026, permitirá visualizar historias curadas basadas en personas y lugares específicos, siendo una función exclusiva de Samsung durante sus primeros seis meses. Creación con IA : Programado para finales de 2026, integrará el modelo Nano Banana de Google DeepMind para que los usuarios puedan generar plantillas temáticas y editar sus fotos de forma creativa.

: Programado para finales de 2026, integrará el modelo Nano Banana de Google DeepMind para que los usuarios puedan generar plantillas temáticas y editar sus fotos de forma creativa. Resultados Personalizados: Una función que llegará también a finales de 2026 para organizar presentaciones de diapositivas automáticas basadas en temas como naturaleza, viajes a ciudades específicas o aficiones personales.

La facilidad de uso es uno de los pilares de este desarrollo. Samsung ha confirmado que la configuración será sumamente sencilla, requiriendo únicamente que el usuario inicie sesión con su cuenta de Google.

Una vez vinculada, el televisor actuará de forma autónoma para presentar los recuerdos en funciones como Daily+ y Daily Board, convirtiendo el televisor en un lienzo digital constante cuando no se está consumiendo contenido multimedia tradicional.

Además, el uso de herramientas como Remix permitirá a los usuarios transformar el estilo artístico de sus imágenes originales, mientras que la función de Foto a Vídeo dará movimiento a escenas estáticas.

Esto representa un salto cualitativo en la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos domésticos, pasando de un consumo pasivo a uno más interactivo y personalizado.