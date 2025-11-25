Google quiere que seas capaz de generar imágenes de la nada desde la barra de Chrome

En España la integración de la inteligencia artificial en las herramientas cotidianas de navegación web está a la orden del día.

El uso en los móviles está muy normalizado, y servicios como ChatGPT están en entornos laborales, de ocio, de estudio...

Y un uso muy común es la generación de imágenes, que estaría a punto de dar un salto significativo.

Google ha comenzado a probar su generador de imágenes de IA, conocido viralmente como Nano Banana, directamente dentro de la barra de direcciones de Chrome. En concreto en la versión Canary para Android.

Este movimiento subraya el intento de la compañía de Mountain View de hacer que sus funciones de IA sean omnipresentes, llevando una capacidad antes reservada para usuarios avanzados a todo el mundo.

Durante las últimas semanas, Google ha estado inyectando nuevas y experimentales capacidades de IA en la versión de desarrollo de su navegador, conocida como Chrome Canary.

Sin embargo, la mayoría de estos experimentos se habían mantenido ligados a la versión de escritorio.

Captura de Chrome El Androide Libre

Esto ha cambiado con la migración de Nano Banana, un generador de imágenes que causó revuelo por su aparición inicial en Chrome Canary de escritorio el mes pasado.

En aquella versión, la herramienta aparecía como un añadido de IA discretamente situado bajo el cuadro de texto en el centro de cada nueva pestaña de Chrome, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de generar imágenes con un simple comando de texto.

Su llegada a Android es un indicador claro de que Google busca acelerar la disponibilidad de estas potentes herramientas en su ecosistema móvil.

La implementación en Android es particularmente interesante y estratégicamente crucial, ya que se centra en la barra de direcciones, el punto de partida de la mayoría de las interacciones del usuario en el navegador.

Usando Nano Banana en Chrome Alvarez del Vayo

En la versión móvil de Chrome Canary, al abrir la barra de direcciones y tocar el nuevo icono de signo de suma (o "+"), se despliega un menú con varias opciones.

Al seleccionar la opción "Crear imagen", se activa un nuevo acceso justo debajo de la barra de direcciones. El usuario introduce entonces una descripción o *prompt* detallado y el modelo de IA comienza a trabajar, generando las imágenes correspondientes en tiempo real.

Una de las ventajas clave de esta integración profunda es que la imagen generada aparece directamente en la misma interfaz del navegador, eliminando la necesidad de abrir aplicaciones externas o abandonar Chrome para ver, descargar o compartir el resultado final.

Se espera que Chrome refine y pula esta funcionalidad en los próximos meses, siguiendo el proceso habitual de desarrollo que la llevará a avanzar a las versiones Dev y Beta.