Esta aplicación gratuita transforma la interfaz del móvil de tus padres o tus abuelos en una más simple y sencilla

En España casi la totalidad de los ciudadanos usan smartphones, aunque sea para tareas sencillas. Y eso incluye a los mayores, plenamente integrados en la vida digital.

Gente de 70, 80 y más años suelen utilizar menos el móvil que los adolescentes, pero aún así es muy importante para ellos, dado que aplicaciones como WhatsApp son omnipresentes.

Las interfaces de los móviles no se han complejizado mucho en los últimos años, pero tampoco se han hecho más amigables.

Es por eso que aplicaciones como ciertos reemplazos de escritorio son relevantes. Un buen ejemplo es Senior Launcher, una app que se puede descargar gratuitamente desde la Google Play Store.

Esta aplicación ha sido creada por un desarrollador para sus propios padres y, viendo que les había gustado y resultaba útil, la subió a la tienda de Google.

Se trata de una interfaz muy simple, que permite ver a golpe de vista los elementos relevantes, como la hora, la batería restante o las aplicaciones importantes.

Además, hay botones sencillos para encender la linterna o bloquear el móvil, sin tener que pulsar botones físicos o navegar por los ajustes.

Para facilitar el uso, es posible cambiar tanto el nombre como el icono de cada aplicación, a nivel visual, para que sea más sencillo encontrarla, sin por ello necesitar modificar internamente la aplicación.

También se pueden crear accesos directos para enviar un mensaje o realizar una llamada a un contacto concreto, que podremos identificar con la fotografía que queramos.

Y si queremos, podemos ocultar las apps que no usemos, dejándolas en el cajón de apps, dejando a la vista solo las que sean importantes. A efectos prácticos, es como tenerlo todo en una sola pantalla.

También podemos cambiar el tamaño de los iconos o del texto, así como activar el modo oscuro con un toque, para que se vea mejor en situaciones de poca iluminación.

Tiene una opción de pago de 1,09 euros que permite desbloquear funciones como el uso de temas de colores, usar otras tipografías, etc. Pero es una función opcional y no es necesaria.

Por último, es posible establecer un PIN para que no se pueda usar el móvil sin permiso, algo que seguro que viene bien a los usuarios que tienen nietos pequeños que ya quieren coger el teléfono a todas horas.