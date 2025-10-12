He dejado de lado el 'Airdrop' de Android por una aplicación que añade una función crítica que no podrás parar de usar
Tras pelearme con QuickShare y probar otras alternativas, esta app es la mejor para pasar contenido de Android a otro sistema.
Airdrop ha sido una de las funciones más envidiadas por los usuarios de Android históricamente cuando miraban a los de iOS. En España no tanto porque la penetración del iPhone ha sido menor.
Con todo, era una función muy útil, que en el ecosistema de Apple casi se daba por descontada, pero que en otros, como Android o Windows, no existía.
Hasta que Google creó Nearby Sharing y Samsung QuickShare. Y ahí empezó la alternativa, que cuajaría cuando ambas se fusionarían en una.
Y para enviar archivos de Android a Android esta función es muy práctica y potente, pero tiene puntos débiles.
Para empezar, en Windows necesitas instalar una aplicación extra, no viene por defecto, pero el mayor problema es para los que usan MacOS, ya que no existe la app para este sistema.
Sí que hay clientes de terceros que funcionan, más o menos, salvo cuando QuickShare se actualiza y está unas semanas siendo incompatible.
También hay aplicaciones similares, que hay que instalar pero que son fiables, como LocalSend, de la que ya hablamos el año pasado.
Pero hace poco descubrí otra, llamada Blip, que me ha gustado incluso más y que funciona de manera muy fiable, rápida y cómoda.
Por defecto al compartir los archivos con el Mac los envía y descarga sin necesidad de confirmación (aunque se puede cambiar), lo que es muy cómodo, además de aparecer en el escritorio en vez de en alguna otra carpeta diferente.
Sólo por eso ya es la app por defecto que uso para pasar contenido desde un móvil Android a un Mac. No, no todos los que usamos ordenadores de Apple tenemos teléfonos de la misma marca.
Pero es que además Blip funciona de una manera similar a WeTransfer, por lo que podemos enviar archivos de un dispositivo a otro aunque no estén en la misma red WiFi.
Si solemos enviar contenido a una persona en concreto, y ambas tienen Blip instalada, es mucho más cómodo que hacerlo por WhatsApp, correo electrónico o similar. Y no hay limitaciones de tamaño.
Esta aplicación se puede usar de forma gratuita si es para uso personal, aunque en el caso de querer usarla como empresa sí que habría que pagar.
Está disponible con descarga gratuita no sólo para Android y MacOS, sino también para Windows, iOS e incluso Linux, por lo que el sistema operativo no es un problema.