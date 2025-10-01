El mapa de Instagram llega a España: así de fácil será saber dónde están tus amigos

Un móvil con la app de Instagram abierta El Androide Libre

Hace dos meses Instagram anunció una nueva función que permitía compartir la ubicación de un usuario con sus amigos, además de permitir conocer gente cerca de donde estuviéramos.

Esta nueva función llegó con críticas por el problema que podía suponer para la privacidad si no se usaba correctamente, aunque afectaba sólo a los usuarios de los países donde estaba.

Ahora la función Mapas de Instagram llega también a España, donde se podrá usar en las próximas semanas.

Lo que busca Instagram con este lanzamiento global es convertir la aplicación en algo más que un lugar en el que compartir imágenes o historias. Incluso en algo más que una app para chatear.

En el momento en el que se incluye un mapa, la app se puede convertir en una alternativa a Google Maps no como navegador GPS, sino como un lugar donde encontrar cosas que hacer

La nueva función de ubicación en tiempo real de Instagram Instagram El Androide Libre

Además, obtiene una forma nueva de conseguir ingresos, mediante las empresas que quieran aparecer en ese mapa.

Instagram ha creado controles para que podamos seleccionar con quién compartimos la ubicación, aunque podremos hacer que se restrinja la opción de compartir contenido en ciertas localizaciones o con contactos concretos.

El mapa de Instagram se localizará en la parte superior de la pantalla, en los mensajes directos, que es la función más usada por la Gen Z, que usa Instagram para chatear y compartir historias.

Por defecto la opción de compartir localización está apagada por defecto, algo que se agradece porque se evitarán muchos problemas.

Si queremos compartirla podemos elegir las personas manualmente, elegir nuestro círculo de amigos o hacerlo para todos los usuarios que seguimos y nos siguen.

Según la empresa, lo normal es que los usuarios compartan su ubicación con pequeños grupos de personas, lo que tiene sentido.

El mapa de Instagram Instagram El Androide Libre

Instagram ha mejorado la forma en la que muestra en la interfaz si estamos o no compartiendo la localización, algo que aparecerá encima de nuestro avatar en el mapa.

También podremos pedirle a un usuario que comparta la localización con nosotros, y recibiremos peticiones para compartir nuestra localización, que deberemos aceptar o rechazar una a una.

La localización también se podrá compartir mediante un mensaje privado, de la misma forma que lo hacemos en WhatsApp, por ejemplo. Instagram ha incluido además control parental para esta función para los menores de 16 años, dado lo crítica que puede ser.