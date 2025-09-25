Google Fotos quiere que borres fotos de la misma forma que ligues, y no es el único cambio

La apuesta de Google por la inteligencia artificial comenzó mucho antes de 2022, cuando OpenAI lanzó ChatGPT y se convirtió en la referencia para muchos en España.

De hecho, la compañía creó los Transformers, la tecnología que ha hecho posible los chatbots actuales, entre los que está Gemini, su apuesta tras un primer acercamiento erróneo a esta tecnología con Bard.

Poco a poco ha ido integrando estas funciones en sus aplicaciones, y Google Fotos es una de ellas, donde pronto podremos usar Nano Banana.

Nano Banana en Google Fotos

En menos de un mes Google ha logrado que los usuarios se interesen lo suficiente con su nuevo modelo de edición de imágenes como para hacer nada menos que 5.000 millones de nuevas creaciones.

Y eso es sólo el principio, porque ahora está trabajando en integrarlo en Google Fotos, lo que podría disparar aún más su uso.

Eso es lo que parece por la filtración de las nuevas herramientas que se integrarán dentro de la aplicación. Eso sí, no sabemos si serán todas gratuitas o dependerán de la tarifa de Google One que tengamos.

Por ahora algunos usuarios lo están viendo en forma de una nueva sección en la parte inferior, con un botón llamado Crear. Se está limitando a algunas pruebas en Estados Unidos, pero con suerte llegará al resto de países próximamente.

Google tiene en estas herramientas una forma de incentivar el uso de Google Fotos y de motivar que más gente pague por Google One.

Deslizando como en Tinder

Junto a esa novedad hay otra. No son muchas las aplicaciones que han creado interfaces que se hayan instalado en el imaginario colectivo. Una de ellas es Tinder, con sus populares deslizamientos a derecha e izquierda para marcar quién nos gusta.

Interfaz de Tinder en Google Fotos Alvarez del Vayo

Pues eso es lo mismo que está diseñando Google para su aplicación de fotos a la hora de eliminar archivos. Si queremos guardarlo, deslizamos para un lado, si no es así, para el otro.

La idea es poder organizar las fotos que hemos tomado en un día de forma rápida y sencilla, y que no se acumulen cientos de imágenes que no deberíamos tener almacenadas.

De hecho, este es uno de los mayores problemas de los usuarios a la hora de almacenar fotos en la nube. Este cambio vendrá cuando se rediseñe la interfaz por completo para integrarla en Material 3 Expressive.

Esta función está en desarrollo, y podría cambiar antes de que llegue a la versión estable, o incluso pararse por algún motivo técnico.