HBO Max sube de nuevo su precio en España, incluso para los que tienen la oferta inicial

HBO Max ha anunciado a sus clientes la próxima subida de precio de todas sus tarifas, desde la básica con anuncios a la premium.

Publicada

Hace cuatro años llegó a España HBO Max, una de las plataformas de streaming más valoradas en Estados Unidos.Y lo hizo con una oferta brutal: 50% de descuento para siempre.

El precio original, de 8,99 euros, era muy aceptable en ese momento, y con la oferta se quedaba en sólo 4,49 euros.

En estos cuatro años han pasado muchas cosas, desde el cambio de nombre a Max y vuelta a HBO Max a varias modificaciones en las tarifas que no han gustado mucho a sus clientes. Y ahora viene otra.

La compañía ha anunciado a sus clientes de un cambio en la tarificación que habrá en las próximas semanas, cuando subirá el coste mensual de su cuota.

Este cambio ya se aplicó en mayo a los nuevos clientes, pero ahora también afecta a los usuarios que llevaban tiempo de alta en la plataforma, incluso a los que tenían la cuota original.

Nuevos precios HBO Max

Así pues, los precios a los actuales clientes suben en función de la tarifa elegida a partir del próximo día 23 de octubre.

La empresa ha confirmado que los clientes que tuvieran el 50% de descuento lo mantendrán, pero claro, al variar el precio sobre el que se realiza el descuento, la cuota también sube.

  • Plan básico con anuncios: 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año.
  • Plan estándar: 10,99 euros al mes o 109,99 euros al año.
  • Plan premium: 15,99 euros al mes o 159,99 euros al año.

En concreto, con el descuento se quedarán en 3,49 euros, 5,49 euros y 7,99 euros al mes respectivamente con las tarifas con anuncios, básica y premium.

Según la empresa, el incremento del coste se debe a que están "incrementando el precio a la luz de los costes de adquisiciones, creación de contenido y desarrollo de producto, para permitirnos seguir invirtiendo en el contenido de calidad y en la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes."

Como era de esperar tras las subidas de otras plataformas como Netflix o Disney+, HBO Max también necesita seguir aumentando los ingresos.

Esto también parece que se hará invitando a los usuarios, o poniendo limitaciones, a no compartir cuentas con sus familiares y amigos, algo que es muy común en España.

El problema es que esta tendencia no parece tener fin, y poco a poco el coste de tener varias plataformas será inasumible para muchos hogares, lo que podría desembocar en un incremento de la piratería.