Por fin podrás usar la conexión WiFi de tu teléfono móvil en casa para ejecutar acciones a través de la app de Google Home
Google ha actualizado su app de domótica Google Home para que pueda usar nuestros móviles como detectores de presencia.
Dentro de menos de un mes Google va a lanzar la mayor actualización de sus dispositivos domóticos desde su origen, cambiando el asistente de voz por Gemini.
Pero este cambio viene precedido de otros menores aunque no por ellos menos esperados. Uno de los más importantes es el que afecta a la detección de presencia.
Tras mucho esperar, Google ha tenido a bien poder usar la conexión de nuestros móviles a la red Wifi como activador de rutinas.
Google ha confirmado en las notas de la versión de Google Home que ahora existe una "compatibilidad con la detección de presencia para ajustar el estado En casa y Ausente según cuándo su dispositivo móvil se conecta o se desconecta de una red Wi-Fi seleccionada".
Es decir, que podremos hacer que se activen ciertas tareas simplemente porque nuestro móvil se haya conectado a la WiFi o se haya desconectado de la misma.
De esta forma, podríamos hacer que ciertas luces se encendieran simplemente al acercarnos a casa cuando el móvil se conectara a la red de la casa y se apagaran al alejarnos.
Esta mejora se suma a la de poder añadir miembros a la casa para el control de ciertos dispositivos, un cambio que llegó hace unas semanas.
Si no lo hemos hecho tendremos que crear una red Nest, que no tiene nada que ver con nuestros dispositivos o la red WiFi.
Cuando lo hagamos, se mostrará un listado de dispositivos que son capaces de detectar nuestra presencia, y se preguntará si queremos que el móvil también alerte de la misma.
La aplicación nos informará de que el móvil está siendo usado para ello y pedirá que configuremos la red Wifi que será la encargada de detectar que el móvil está o no conectado.
Es importante añadir varias si tenemos más de una en casa, para que no tengamos problemas porque el móvil, al llegar al hogar, se conecte a la que no es.
Este cambio llega en la versión 3.39 de la aplicación, y se puede configurar en los Ajustes, en Detección de presencia (dentro del apartado Funciones de la casa).
Por ahora hay usuarios que aún no han recibido esta actualización, por lo que suponemos que el despliegue es escalonado y en unas semanas estará disponible para todos, seguramente con el lanzamiento del nuevo altavoz de la empresa