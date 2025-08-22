He descubierto una función de OPPO y OnePlus que ya me es indispensable para trabajar: "Me ahorra muchísimo tiempo"

Los móviles siempre han sido dispositivos que se caracterizan por innovar y contar con funciones nuevas cada año o incluso cada pocos meses.

No es extraño ver como estos dispositivos se actualizan durante el año con novedades traídas de la mano de la propia Google o incluso del fabricante de cada dispositivo.

La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más importancia ha cobrado en estos dispositivos y cada vez son más las compañías que han lanzado sus propias alternativas, más allá de Google, OpenAI y demás gigantes del sector.

Además, en muchos casos, las funciones que los fabricantes integran en sus móviles dependen de Géminis o de otra IA reconocible, y lo cierto es que estamos viendo un gran trabajo en este sentido.

Muchos son los móviles que ya integran la posibilidad de editar fotografías utilizando IA para eliminar objetos, personas e incluso para otras cosas como eliminar los reflejos o aumentar la resolución de una foto.

Sin embargo, no es lo único a lo que se reduce esta tecnología en los móviles, justo con muchas marcas también integran su propio traductor impulsado por IA.

Por su parte, los móviles de OPPO y OnePlus cuentan con una increíble función llamada Mind Space, la cual llevo usando durante unas semanas en las que se ha vuelto esencial en la rutina.

Esta cada vez está llegando a más móviles, y se encuentra en dispositivos como el OnePlus 13 y OnePlus 13S, o el OPPO Find X8 Ultra.

Indispensable en el día a día

Esta función no está activada por defecto, sino que hay que hacerlo manualmente para poder encenderla rápidamente con un gesto.

Es tan fácil como ir a Ajustes y una vez allí bajar hasta el apartado de Accesibilidad y comodidad. Al final del todo se encontrará el apartado de Mind Space.

Desde aquí se podrá tanto activar el gesto rápido, que es deslizar con tres dedos hacia arriba, como sacar el icono de la app al escritorio. Es recomendable hacer ambas cosas.

Esta función está impulsada por inteligencia artificial, y su misión básicamente es la de analizar el contenido que se encuentra en pantalla en el momento en el que el usuario lo activa.

Después de llevar a cabo este análisis guardara en la aplicación tanto una captura de pantalla como un análisis escrito de lo que hay en la misma.

Mind Space

De esta forma, el usuario puede acceder al texto y a la explicación que ofrece la inteligencia artificial sobre lo que ha analizado.

Además, la propia aplicación se encarga de crear un sistema de etiquetas para poder clasificar todo el contenido que sea añadido y así encontrarlos rápidamente cuando haya mucho.

Al final del apartado de información en cada una de las capturas, también se mostrarán otras capturas que pueden estar relacionadas y que puedan ser del interés del usuario.

Ahorra tiempo y esfuerzo

Sin duda, lo mejor de esta funcionalidad no es solo que sea capaz de hacer un resumen de lo que el usuario está viendo en la pantalla, sino que también sugiere otras acciones.

Por ejemplo, si se utiliza en un correo electrónico en el que se menciona la fecha de un evento o una reunión, puede sugerirte al usuario crear un evento en el calendario en el que incluirá todos los detalles que sea capaz de recopilar.

Esto puede ser increíblemente útil en el ámbito personal y laboral, puesto que ofrece una inmensa facilidad a la hora de crear eventos basados en la información que le llega al usuario por correo electrónico.

Por el momento, se espera que en la aplicación evolucione integrando nuevas funciones y posibles usos para que cada vez sean más los usuarios que apuesten por utilizarla.

Mientras tanto, se podrá subir aprovechando de muy buena manera tanto para analizar información utilizando su guía como para almacenar capturas de pantalla de la manera más ordenada posible.

Lo bueno es que, al acordarse de cada una de las aplicaciones desde las que se ha importado información, también puede ser muy sencillo acceder desde los filtros que se encuentran en la parte superior de la app.

Eso sí, es estrictamente necesario activar el acceso directo en el escritorio desde el apartado de ajustes, puesto que de lo contrario será bastante incómodo acceder a esta. Además, si se va a guardar aquí información importante, también conviene establecer un bloqueo de aplicación.