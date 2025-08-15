La mejor aplicación para enviar archivos de Android a Mac ahora también permite enviar de Mac a Android

Desde hace años, una de las ventajas históricas de iOS era Airdrop, una manera de enviar archivos entre dispositivos de Apple sin necesidad de Internet y a alta velocidad. Google lo replicó, a su forma, con Nearby Share, que llegó a estar disponible en España.

Pero algunas marcas, como Samsung, tenían sus propios protocolos. Por suerte, ambas empresas se asociaron y crearon un sistema único para Android. Y además funcionaba con Windows.

El problema era que dejaba de lado a los usuarios de Mac que, pese a todo, querían seguir usando Android y no un iPhone. De hecho, a día de hoy sigue sin haber una versión de QuickShare para los dispositivos de Apple.

Por suerte un desarrollador independiente creó NearDrop, una aplicación que permitía a los Mac ser compatibles con QuickShare. Eso sí, sólo se podían enviar archivos de Android a Mac, y no al revés.

Sin embargo, recientemente su creador ha anunciado una actualización de la aplicación tras mucho tiempo en la que incluye esta esperada función, el envío de archivos de manera bidireccional.

Menú Neardrop en Mac El Androide Libre

Esta nueva versión está en su página de GitHub y se puede descargar de manera gratuita. Y además se ha integrado una función que es nueva en los dispositivos móviles y ahora llega también a los ordenadores Mac.

Se trata de la opción de compartir un archivo mediante un código QR. De esta forma, el ordenador generará un código que, al ser leído desde la cámara de un móvil, enviará el archivo al mismo.

De esta forma, es más sencillo y rápido enviar según qué elementos, si no queremos tener que escanear, esperar a que salga el dispositivo en la interfaz, seleccionarlo, etc.

Eso sí, sigue siendo necesario configurar de manera manual en el Mac el arranque de NearDrop al iniciar el sistema, para que enviar y recibir archivos sea más cómodo. Para ello, sólo hemos de ir a Ajustes del Sistema.

Una vez ahí seleccionamos la opción General y la sección Ítem de inicio y extensiones, y en el primer listado pulsamos en el icono + que hay en la parte inferior izquierda de la tabla y seleccionamos NearDrop, que se añadirá a la lista de programas que se abrirán automáticamente al arrancar el ordenador.