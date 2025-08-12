Google Files estrenará pronto su función más esperada: "va a hacer que desinstale más de una aplicación del móvil"

Google cuenta con una serie de aplicaciones disponibles para los usuarios de Android y de iOS en España, y algunas de estas, como Google Keep o Gmail, son de las mejores en su categoría.

La compañía estadounidense tiene buena mano en el desarrollo de aplicaciones, y hay muchos ejemplos de que eso es innegable.

Algunas de estas aplicaciones, como Gmail o Google Keep, incluso están empezando a integrar Gemini, la inteligencia artificial asistencial de la compañía.

Se trata de una herramienta que, además, ya puede llevar a cabo tareas como la creación de imágenes a partir de texto, y que también es increíblemente útil para muchas tareas del día a día.

Google Files es otra de las aplicaciones de la compañía que también se integra en una gran cantidad de móviles Android, y lo cierto es que es una de las mejores que hay disponibles.

Se trata del propio explorador de archivos de Google, una alternativa sencilla y eficaz para poder ver todos los archivos que haya en el smartphone.

Cuenta con un diseño simple y fácil de usar, aunque tiene un gran inconveniente que podría solucionarse pronto.

Y es que, se ha descubierto en el código de la aplicación, en su versión 1.8436.793259964.0, que Google estaría cerca de integrar por primera vez un visualizador de archivos de texto.

Ahora mismo, si se intenta abrir un documento Word o PDF, la aplicación redirige a los usuarios al uso de otra app externa, puesto que no tiene soporte para este tipo de archivos.

Sin embargo, la fabricación estaría cerca de añadir el soporte a la aplicación para que permita leer este tipo de documentos.

Se trataría de un lector extremadamente básico en el que únicamente se podría visualizar el contenido y copiar algunos elementos del texto, pero se trata de tareas que en muchas ocasiones son más que suficientes, puesto que muchos casos no hace falta editar ni escribir nada.

Esto permitirá que muchos usuarios puedan desinstalar las típicas apps de visor de archivos a las que muchos recurren para abrir y poder leer este tipo de archivos en el móvil o en la tablet.