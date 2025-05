Adiós a las guías turísticas: así es como una función de Google va a cambiar tu forma de hacer turismo para siempre

La tecnología ha evolucionado desde que el hombre la inventó. Pero la velocidad de cambio que estamos viendo en la inteligencia artificial no es normal. Las cosas cambian día a día y hay empresas que están luchando de forma descubierta por ser la referencia en un campo que está llamado a ser el centro de la electrónica de consumo en muchos países, la inteligencia artificial. Y en España Google tiene una ventaja dada la penetración de Android.

Con Gemini ha conseguido desarrollar no sólo un sustituto del Asistente de Google, sino una herramienta que está a la altura de ChatGPT si no por encima. Y sí, hay funciones que son exclusivas de la versión de pago, pero esta está disponible en tarifas de Google One de unos 20 euros al mes, no siendo necesario llegar a pagar 200 euros al mes como pasa con OpenAI, salvo que queramos una cantidad ingente de almacenamiento en la nube.

Uno de los últimos usos en los que hemos puesto a prueba a Gemini ha sido en un viaje. En concreto hemos usado Gemini para que interactúe con lo que aparece en pantalla, una de esas características limitadas a la versión de pago de Google One. Con todo, lo que hemos hecho se puede hacer también con la versión gratuita, a través de imágenes y de texto, siendo un proceso ligeramente más largo, pero igualmente viable. No obstante, los dueños de móviles de las familias de Pixel 9 Series y Galaxy S25 Series la tendrán de forma gratuita.

Pedir información sobre monumentos

Antes de poder usar la opción de compartir pantalla con Gemini, hice un viaje a Estambul en el que usé el chatbot de Google para pedir información sobre ciertos monumentos. El resultado fue bueno, y obtuve respuestas y algunas curiosidades, pero tenía que hacer la foto, escribir la pregunta, etc. Con la nueva opción sólo he de apuntar con la cámara y hablar en voz alta.

El resultado es tener una suerte de guía personal a la que no sólo puedes pedirle información, sino que también puedes interrumpir, pedir que te dé más detalles sobre algo concreto, etc. Además, también puede darte contecto histórico sobre lo que estás viendo, lo que hace que el viaje tenga una dimensión diferente.

Opción de compartir pantalla en Gemini Live El Androide Libre

Esto también aplica a obras de arte si estamos, por ejemplo, en un museo. Podemos apuntar a un cuadro o una escultura y pedirle información, e incluso continuar con la visita y apuntar a otro pidiéndole que relacione las dos obras, sean o no del mismo autor.

Traducir señales en tiempo real

Cuando estamos en el extranjero nos hemos acostumbrado a poder usar un traductor como el de Google para poder hablar con extraños, incluso permitiendo una suerte de traducción en tiempo real. Pero algo más común es tener que traducir señales de transporte público o en comercios. Para ello Gemini permite mostrar a través de la cámara lo que queremos que traduzca, y podemos pedírselo con lenguaje natural.

Además, cuando nos traduzca el texto podemos seguir realizándole preguntas. Por ejemplo, en el caso de estar en una parada de autobús, podemos preguntarle por el tiempo que tardará el siguiente en llegar, si el sistema de esa ciudad está integrado en Google Maps, claro. O quizás podemos preguntarle si es viable ir al sitio que queremos andando, en vez de en transporte público.

Recomendaciones para comer

Otra función de esta opción de Gemini Live es poder apuntar a la zona en la que estemos con la cámara y pedirle indicaciones sobre algún sitio en el que comer, con los criterios que queramos. También podemos hacerlo compartiendo la pantalla con Google Maps abierto, siendo esta quizás una mejor manera.

Gemini Live en Google Maps El Androide Libre

Podemos hablarle y pedirle que sea un sitio económico, o con comida típica de la zona, o donde admitan mascotas... la cantidad de filtros que podemos establecer es enorme, sobre todo porque Google se integra bien con Google Maps, que es ya de facto la app de viajes para muchos. O al menos una de las apps más importantes cuando se sale de la ciudad natal.

Consejos sobre qué ver por la zona

La última función a usar es una que se valora poco. Cuando estamos en una ciudad que no conocemos es posible que tengamos claro qué ver, pero a veces hay cambios de planes, y llueve, o hemos terminado antes de la cuenta. Con Gemini Live podemos hablar para poder pedirle recomendaciones sobre nuevas cosas que ver que estén cerca, o que nos cojan de camino al aeropuerto si tenemos que irnos pronto...

Lo importante es que al hacerlo todo con lenguaje natural es muy práctico modificar nuestro itinerario. Además, se puede hacer en colaboración con otras personas, ya que pueden hablar a la vez varios interlocutores con Gemini Live, aunque no sea capaz de diferenciar entre los mismos.

Aún queda por mejorar

Pese a que Gemini Live y su opción de compartir pantalla se puede convertir en uno de los motivos por lo que alguien querría pagar por una versión de Google One con IA, la verdad es que aún le queda por mejorar. Una de las diferencias entre usar Gemini Live y el chatbot es que este último puede hacer más cosas, sobre todo relacionadas con las extensiones y vinculaciones de otras aplicaciones.

Por ejemplo, sería muy útil que mientras se habla con Gemini Live sobre algo que aparece en la pantalla pudiéramos pedirle que lo añadiera a Google Keep para tener la información almacenada, o que mandara un correo electrónico o un WhatsApp a alguien con esa información que nos acaba de dar. Por suerte, parece que Google ya está trabajando en ello.

La parte positiva es que Google está mejorando su asistente de manera muy rápida y con funciones que hasta hace poco parecían de ciencia ficción. La propia característica de poder compartir la pantalla del móvil con una IA y hablar sobre lo que aparece fue algo que nos maravilló en el Google I/O de 2024 y ya la tenemos activa. Quién sabe lo que podremos hacer en uno o dos años.