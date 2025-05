4 cosas en las que tendría que mejorar Google Fotos para ser la app de galería definitiva

Cuando Google creó Google Fotos hace 10 años seguro que no esperaba que este servicio se convirtiera en el éxito que es hoy en día. No todas las propuestas de la compañía son exitosas, como demuestra el listado de proyectos enterrados, pero algunas lo son de manera brutal, como es el caso. En España es normal ver a muchas personas usar Google Fotos como su aplicación de galería simplemente porque es la que viene instalada por defecto en sus móviles.

Este proyecto empezó con una idea rompedora: ofrecer almacenamiento gratuito de fotos y vídeos, aunque pocos años después de su puesta en marcha Google cambió eso y empezó a pensar que era una buena manera de ganar dinero el pedirle a los usuarios que pagaran por tener más espacio, algo que no podían hacer si daban almacenamiento ilimitado. Dado que eso no va a cambiar, es hora de empezar a exigir mejoras en la aplicación, sobre todo los usuarios de pago. Aspectos como una mejor edición de fotos a nivel profesional, herramientas de IA más potentes o una forma sencilla de hacer copias de seguridad externas han de mejorar.

La aplicación se ha convertido en la referencia para muchos por motivos obvios: funciona bien, tiene muchas opciones y está disponible en cualquier dispositivo con un navegador. Con todo, hay margen de mejora para que este servicio se convierta en una mejor opción incluso de lo que es ahora.

Más espacio gratuito

Esperar que Google vuelva a ofrecer almacenamiento ilimitado de fotos y vídeos de manera gratuita en su aplicación es esperar demasiado. Pero que no se hayan cambiado los 15 GB que dan gratis en las cuentas de Gmail es también mejorable. Siendo realistas, podríamos esperar que Google mejorara su propuesta con quizás 25 o 30 GB gratis, lo que igualmente haría que muchas personas tuvieran que pagar por Google One.

Sin embargo, esto permitiría a muchas otras usar esta aplicación en vez de optar por otras que ofrecen más espacio gratuito y que, más adelante, serían las que captaran los usuarios de pago cuando ese espacio fuera insuficiente. Actualmente las cámaras disparan en más resolución, los vídeos ocupan mucho más espacio y hacemos más fotos.

Google One

Propuestas como la de Amazon, que ofrece almacenamiento ilimitado en fotos pero no en vídeos en Amazon Photos podrían ser también interesantes. Sería una solución intermedia entre darlo todo gratis y pedir que se empiece a pagar prácticamente a los pocos meses de empezar a subir fotos a poco que seamos un usuario con un uso medio o avanzado de la cámara.

Edición con IA

Pese a que Google tiene ya integradas dentro de Google Fotos herramientas de edición de imágenes con IA, hay todavía algunas funciones que no están disponibles. Por ejemplo, no podemos editar una foto para ampliar el perímetro exterior usando inteligencia artificial generativa. Esto es algo que han empezado a implementar firmas como Samsung, OPPO o Xiaomi, y no son prestaciones complejas de usar.

El Editor Mágico de Google Fotos

Además, la calidad de la edición para eliminar objetos, o para restaurar partes de una imagen, no está a la altura de lo que ofrece Samsung por ejemplo. Es más parecido a lo que permite Apple, y no es eso un halago precisamente. También se podrían mejorar las opciones de edición dentro de la app, que se han quedado bastante escasas.

Edición fotográfica

Hace 13 años Google compró Snapseed, una aplicación de edición de fotografía que aún hoy se puede seguir usando y que se nota que es de otra época porque no tiene compras integradas, ni suscripciones ni es de pago. Y tampoco tiene publicidad. Simplemente es una buena herramienta de edición de fotos.

Snapseed El Androide Libre

Esta app no es de ninguna manera una fuente de ingresos para Google, y apenas la mantiene ya, con muy escasas actualizaciones. La última es de hace un año. Una forma de aprovechar esa compra sería integrando las funciones de edición avanzadas dentro de Google Fotos, lo que convertiría la aplicación en una de las mejores a la hora de editar casi profesionalmente imágenes hechas con el móvil, o con otra cámara siempre que la tuviéramos en Google Fotos.

Copia de seguridad externa

Pese a que Google Fotos es en sí una copia de seguridad de nuestras fotos en la nube, son muchos los usuarios que, para liberar espacio de sus móviles, borran las imágenes de sus dispositivos y simplemente dejan las que están en los servidores de Google. Eso quiere decir que, si tienen algún problema con su cuenta, o si se borran esas fotos, se pierden todos nuestros recuerdos.

Sería interesante que Google permitiera hacer de forma sencilla una copia de seguridad de toda la información que tiene mediante un ZIP, y nos permitiera bajarlo, actualizado con todas las fotos y vídeos, con la misma organización convirtiendo los álbumes en carpetas, para que nosotros lo guardemos en un disco duro, en otro servicio online, en Google Drive, etc.

El futuro de Google Fotos

La empresa tiene claro que tiene entre manos un producto exitoso y no va a dejarlo de lado. Con la inclusión de Gemini en él podremos cambiar la manera en la que interactuamos con las imágenes, pudiendo buscar con lenguaje natural fotos y vídeos. Esperemos que esas mejoras también impliquen el poder crear breves vídeos o montajes simplemente con comandos de voz, usando nuestras propias fotos.

Este tipo de funciones, muy llamativas pero también útiles, pueden darle una nueva publicidad a un servicio que suele pasar desapercibido en las conversaciones de la gente cuando valora qué aplicaciones usa más, pero que en el fondo valoran, porque es donde atesoran sus propias imágenes y fotografías.

También hay otras ideas, como poder crear álbumes colaborativos en los que además de subir fotos se puedan realizar acciones como reaccionar, dejar comentarios, e incluso hacer ediciones sobre la imagen o crear memes. Sería una forma de convertir Google Fotos en una especie de red social privada, de forma alternativa a lo que se está haciendo con Google Maps.