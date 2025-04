Esta app de notas de Google es genial y la uso a diario, pero necesita mejorar tres cosas

Google tiene una política de instalación con sus aplicaciones muy concreta. En países como España, donde sus servicios son muy usados, hace que los fabricantes de móviles preinstalen de serie ciertas aplicaciones, pero no todas. No obstante, en ocasiones hay cambios, como el que hizo hace unas semanas que Keep pasara de ser una app opcional a una que vendría de serie en todos los móviles Android.

Esto hace que su uso aumente, y eso que es ya una aplicación popular, sobre todo dado su facilidad de uso. Se trata de la app de notas que se integra en el ecosistema de Google, por ejemplo permitiendo que añadamos elementos a la lista de la compra y que la consultemos en la propia app. Y hasta permite el uso de varias cuentas.

Sin embargo, Google Keep aún tiene ciertas limitaciones que no se entienden muy bien. Está claro que Google no quiere ahuyentar a los usuarios normales incluyendo demasiadas funciones, pero es que hay algunas características básicas que no tenemos a mano, como el poder exportar las notas como una sencilla imagen o un PDF. Pero las hay más importantes.

Manuel Ramírez El Androide Libre [Google Keep: 12 trucos para dominar la aplicación de notas]

Formato limitado. Una de las cosas que más llama la atención de las notas de Google Keep es que no permite editar una nota de manera avanzada, como podríamos hacer en un documento de Google Docs, por ejemplo. No se trata de poder usar fórmulas matemáticas, o insertar elementos extraños, sino simplemente de poder poner imágenes en medio de una lista, insertar vídeos o hacer que solo una parte de la misma tenga cuadros para marcar como completado, etc.

La rigidez de esta aplicación hace que, a poco que queramos algo más que lo básico, necesitemos mirar otras opciones. Y no es que Google no tenga capacidad para mejorar esto, es que decide que el funcionamiento básico es más que suficiente para todos los usuarios.

Google Keep Álvarez del Vayo El Androide Libre

Versión web capada. Pese a que Google Keep cuenta con una versión web, no tiene todas las funciones de la app de móvil. Por ejemplo, no es posible insertar cabeceras, las que se incluyen con las teclas H2, H3 y tampoco permite subrayar, tachar o usar negritas en las listas, pese a que en la aplicación móvil es posible.

Protección con contraseña. Pese a que no es buena idea tener datos sensibles guardados en apps de notas, mucha gente lo hace. Google debería dar la opción de asegurar notas de manera individual usando bien una contraseña o un PIN o, mejor aún, los sistemas de biometría del móvi.

De esta manera, sólo el creador de esa nota podría ver el contenido de la misma. No es que sea un sistema infalible, pero desde luego es mejor opción que no tener nada. Es una función que se alinea con la política de Google de hacer la información más segura pero, por algún motivo, no está disponible.