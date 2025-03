Qué es un gestor de contraseñas y por qué deberías estar usando ya uno en tu móvil y en tu ordenador Windows

En poco más de dos décadas hemos pasado de usar los ordenadores para jugar y ejecutar algunos programas en el ámbito laboral, sin conexión a Internet, a prácticamente realizar casi todas las gestiones online, sobre todo en un país como España, donde el certificado digital nos abre tantas puertas.

A esto debemos sumar todas las aplicaciones y servicios que utilizamos por ocio, desde redes sociales a aplicaciones de streaming de vídeo y música, además de los bancos, apps de fichado en el trabajo, en el gimnasio, etc. Y cada una de esas aplicaciones suele implicar el uso de un usuario y una contraseña.

La gestión de toda esa información se realiza en las propias aplicaciones, pero también en nuestra cabeza, ya que deberemos recordar cuales son esas contraseñas. Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta hasta que tiene un problema y debe recuperar una contraseña, realizar una gestión y, en el peor de los casos, poner una denuncia.

Para poder gestionar lo mejor posible estas contraseñas hay muchos consejos y trucos, desde los más sencillos como no usar contraseñas obvias como 1234 o 0000 hasta otros como no apuntarlas a la vista de todo el mundo. Son consejos que parecen obvios, pero que año a año se demuestras necesarios al ver que la mayoría de usuarios no presta atención a estas cosas. Hay una forma incluso más segura de poder mejorar nuestra seguridad: usando un gestor de contraseñas.

Este tipo de programas lo que haces es interponer una capa de seguridad entre las aplicaciones y webs que usamos y las contraseñas que tenemos en ellos. La idea es poder usar contraseñas muchísimo más complejas y seguras (y más difíciles de memorizar) usnado un gestor para tenerlas almacenadas. De esta manera se diluye la desventaja de tener que recordarlas.

Ordenador con múltiples contraseñas INCIBE El Androide Libre

Para ello, tendremos una contraseña maestra en el gestor de contraseñas, que hará que no se puedan usar sin saberla. Es como usar una única contraseña para todo, pero sin los riesgos de hacer eso literalmente. Como es solo una contraseña podemos hacer que sea muy larga y compleja, porque solo tendremos que memorizar una. Eso sí, tendremos que ser especialmente celosos de esa contraseña, porque no debe filtrarse bajo ningún concepto.

Dado que actualmente accedemos a servicios desde el móvil, el ordenador, la tele y muchos otros lugares, es buena idea usar un gestor de contraseñas que esté presente en la mayoría de plataformas. En realidad con tenerlo en el móvil sería posible su uso ya que además de usar una contraseña podemos consultarla y, por ejemplo, usarla en un televisor intelgente para conectar una plataforma de streaming.

Es importante recalcar que los gestores son capaces de guardar el usuario y la contraseña y ponerlos cuando una app o servicio los pide, sin tener que memorizarlo, copiarlo a mano o ir pulsando tecla a tecla. Pero si queremos simplemente consultar los datos de acceso a una app y ponerla a mano en un dispositivo diferente, también podemos hacerlo.

El uso del gestor de contraseñas elimina dos de los principales problemas a la hora de crear una contraseña. El primero es usar una sencilla, fácil de recordar pero también fácil de romper, por lo que es más plausible que un ataque por un virus o un hacker acabe dando acceso a nuestra información. El segundo es usar la misma contraseña para más de un servicio.

Uso de la misma contraseña en múltiples servicios INCIBE El Androide Libre

Esto es un problema porque, incluso si no nos han atacado, esta contraseña se podría filtrar en un ataque a los servidores de la empresa a la que nos estamos conectando (algo que no es especialmente raro), haciendo que sea fácil tener no solo esa contraseña, sino también el correo o usuario vinculado. Y de ser así los atacantes podrían usarlo en otros servicios, a los que podrían entrar porque la contraseña es la misma. Otra ventaja de este tipo de aplicaciones es que pueden detectar los intentos de fraude con páginas webs falsas. Al hacerlo no ponen automáticamente los datos de acceso, evitando que se filtren.

Por supuesto, no hay que usar un gestor de contraseñas al azar, sino que es mejor elegir uno que nos de confianza, sea de una empresa independiente o de uno de los gigantes de la industria, como Google o Apple, que los integran en sus sistemas operativos y aplicaciones, lo que facilita su uso. Es importante mantener actualizada la aplicación y usar una contraseña maestra compleja. Lo mejor es usar una que sea larga, como una frase, que incluya números y caracteres especiales, pero que a su vez no sea complicada de recordar. Un ejemplo de contraseña segura pero sencilla de recordar sería "Elcumpleañosdemimadreesel30deseptiembrede1964."

Por supuesto, no debemos darle esa contraseña maestra a nadie, bajo ninguna circunstancia, porque tendría acceso a toda nuestra vida digital, no sólo a lo que queríamos darle acceso. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado de no usar el gestor de contraseñas desde una red que no sea fiable, como la red pública de un aeropuerto o una cafetería, ya que podría filtrarse la contraseña maestra y con ella el resto.