Google Fotos mejora para todos con herramientas de pago que ahora son gratis

Para muchos usuarios Google Fotos no es más que la galería de su móvil Android. Y eso en España, donde Android es el sistema operativo móvil más usado, significa que la mayoría de personas usan esta app. Sin embargo, el programa de Google es mucho más que eso, sobre todo desde los últimos años, cuando la empresa se ha propuesto potenciar este servicio.

Además de poder guardar nuestras fotos, hacer una copia de seguridad en la nube o crear montajes y recuerdos con nuestras imágenes, Google Fotos también permite editar vídeos y fotos, de manera sencilla pero también con herramientas avanzadas que usan inteligencia artificial.

Muchas de estas funciones, como el Borrador Mágico, estaban disponibles originalmente en los móviles de Google, los Pixel, y poco a poco llegó a Google One. Es decir, los usuarios de Google Fotos que pagaran por más espacio en la nube de Google dispondrían de estas funciones. En abril de este año Google anunció que iba a dar acceso a todos los usuarios de Google Fotos a las nuevas funciones, y ahora eso se ha hecho realidad.

Borrar elementos en Google Fotos El Androide Libre

Google ha confirmado que todos los usuarios de la aplicación tienen ya acceso a las herramientas de edición con IA independientemente del tipo de móvil que usen. Esto es importante, porque se podrán usar las funciones sin estar limitados por la memoria, el procesador, etc. Son cuatro las nuevas funciones que llegan para todos.

Borrado con Editor Mágico. Esta herramienta ayudar a eliminar elementos no deseados de una imagen en primer plano, prominentes y complejos, u objetos que ocupan una porción más grande de la foto en general. Es una de las funciones que tiene el Editor Mágico en los Pixel que, además, permite crear partes de elementos que no estaban en la foto, aunque esa función no está disponible aún para todos.

Herramienta de enfoque El Androide Libire

Borrador Mágico. Otra de las funciones disponibles, similar a la anterior, es la que permite rodear un elemento pequeño de una foto, como una persona que esté en el fondo de la imagen, para borrarla de manera que no se note demasiado. Además, está disponible la opción camuflaje, que lo que hace es colorearla de tonos similares al entorno para que pase desapercibida.

Enfoque. Si tenemos fotos antiguas desenfocadas ligeramente por la calidad de la cámara o por otro motivo, esta herramienta permite enfocar las imágenes usando inteligencia artificial. No hace milagros, pero es cierto que el resultado se nota.

Herramienta de Luz de retrato

Luz de retrato. La última de las herramientas que están disponibles para todo el mundo es la que permite editar la luz de las caras de las personas. De esta manera, es possible suavizar sombras y cambiar la iluminación de cualquier escena, aunque no la hayamos tomado con nuestro smartphone.