Los 5 tipos de aplicaciones que tienes que instalar en tu móvil si vas a viajar en avión

A medida que se acerca el verano y empieza a hacer más calor el número de viajes se incrementa, sobre todo en países como España, donde el clima es un factor muy importante. Viajar es una de las muchas cosas que ya no se nos ocurre hacer sin el móvil, por lo que suele haber muchas aplicaciones perfectas para llevar encima cuando salimos de casa. Es especialmente importante si vamos a ciertos destinos de playa tener cuidado con el móvil.

Pero hay un tipo de viaje concreto que suele ser algo más complejo y largo, los que se realizan en avión. Independientemente de que se vaya a otro lugar del país o a una ciudad extranjera, ir en avión requiere de una logística mayor que hacerlo en otro tipo de transporte. Hay que llevar más documentación, tener cuidado con cómo se hace la maleta...

Por eso es buena idea organizar no sólo los accesorios que pueden resultarnos de interés tener tanto en el avión como en el aeropuerto, sino también instalar ciertas aplicaciones antes de salir de viaje. Puede hacer que la experiencia sea muy diferente, en el buen sentido.

La app de tu aerolínea

Una de las aplicaciones más importantes en un viaje que implique coger aviones es la de la aerolínea, o aerolíneas si hay que coger varios destinos, de los vuelos que se hayan contratado. Desde estas aplicaciones se pueden realizar todo tipo de gestiones, así como ponerse en contacto si hubiera algún problema.

Tener las aplicaciones instaladas permite realizar el checking online, usar los códigos QR que proporcionan para realizar el embarque o consultar lo que se puede comprar en el avión. Además, si tenemos las notificaciones activas es posible recibir avisos de retratos o problemas.

App de Iberia Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto no quiere decir que no se usen otros canales de comunicación, como el correo electrónico, pero llevar la app instalada, y configurada, es importante. Aunque no suelen requerir el registro es buena idea hacerlo para que el uso sea más cómodo y fluido. Y si viajamos mucho pueden servirnos para registrar los puntos en los diferentes programas disponibles.

Google Maps

Otra aplicación que siempre es de utilidad es Google Maps. Y no es por el uso que puede tener en los sitios que estemos visitando, sino porque es de mucha utilidad en el propio aeropuerto. La mayoría de los aeropuertos importantes tienen la planimetría en Google Maps, lo que permite saber cuáles son las puertas de embargue, dónde están los controles de seguridad o localizar las tiendas o restaurantes para comer. Es mucho más cómodo que ir buscando en el propio edificio, preguntar a difrentes trabajadores, etc.

Aeropuertos en Google Maps Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, en la ficha de cada aeropuerto se pueden ver datos como el teléfono de consulta, la página web e incluso comentarios y reseñas de los pasajeros, que a veces resultan de interés cuando se va a buscar algo muy concreto. También puede ayudarnos a localizarlos y posicionarnos a nosotros mismos.

Streaming

Una vez que hayamos subido al avión es buena idea llevar contenido multimedia para entretenerse. Esto aplica a aplicaciones de vídeo y de música. Las aplicaciones concretas dependerán de los servicios contratados por cada viajero, pero en todas hay que tener en cuenta ciertas cosas.

App de Filmin Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es buena idea descargar la música, algunos podcasts, series o películas antes de subir al avión, para no quedarnos sin cobertura o tener que contratar los datos del avión. Antes de hacerlo hay que revisar la configuración de la descarga, para que se bajen con buena calidad. Por supuesto, hay que comprobar que haya espacio en el móvil para que quepa lo que se quiere descargar. Lo mejor es hacerlo en casa, o en el hotel si ya estamos de viaje, en vez de usar los datos.

Lectura

Otro tipo de aplicaciones son las de lectura. Se pueden llevar apps como Kindle, si se quiere leer libros, u otras como Pocket si tenemos una lista de artículos pendientes de leer. Aquí el espacio no es problema porque no se necesita mucho almacenamiento, pero sí hay que revisar que no se necesite conexión para leer.

Más allá de estas apps, es buena idea revisar la configuración de ajustes de la pantalla, por si nuestro móvil tuviera una función de mejora del modo lectura, atenuando la luz azul, o poniendo la pantalla en modo monocromático. El bajo brillo también ayuda, además de gastar menos batería.

Juegos

El último tipo de aplicaciones son los juegos. En los viajes largos, sobre todo, es de agradecer el llevar títulos ligeros que puedan entretenernos un rato. Eso sí, es importante comprobar que no necesitan de conexión a Internet. Una opción son los títulos sencillos como Candy Crush o 2048.

Juegos sin conexión Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los juegos suelen consumir bastante batería por lo que no es mala idea llevarse un cargador para conectar el móvil en el avión en el caso de que se va a hacer uso de los juegos durante mucho tiempo. Pero eso entra ya en los accesorios recomendados para viajar.