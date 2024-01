Asi es la opción con la que Facebook e Instagram saben las webs que visitas, y no se puede desactivar en España

Algunas redes sociales han estado en el punto de mira los últimos años por el uso que hacen de los datos de sus usuarios, haciendo más válida que nunca la proclama de que si hay algo que es gratis, el negocio está en los usuarios que lo utilizan. Ahora, una nueva función de Facebook que lleva un tiempo en Instagram está levantando polémica debido a que puede utilizar los datos de los usuarios.

Se trata de la posibilidad de que estas redes sociales recuerden los enlaces que se han visitado en el navegador interno y a los cuales se ha accedido desde una publicación o un perfil de dichas plataformas. Esto es algo que no está siendo del agrado de algunos usuarios preocupados por su seguridad.

No es la primera vez que Meta genera ciertas dudas en referencia al uso de la información de sus usuarios, ya que hace poco incluso incluyó una suscripción con la que permite no ver anuncios y que no se utilicen los datos de actividad para la publicidad. Además, tuvo que retrasar el lanzamiento de Threads en Europa debido a sus condiciones de privacidad.

El peligro del historial de enlaces

Recientemente, ha llegado a Facebook la opción de activar un historial de enlaces visitados parque la plataforma recuerde los sitios web que se han abierto desde ella y que el usuario pueda acceder a este contenido más tarde. Esto puede ser útil si se quiere volver a acceder más tarde, aunque también es cierto que se puede sustituir por copiar el enlace manteniendo pulsado sobre él y abrirlo en un navegador convencional, como Google Chrome

Pese a que puede ser de gran ayuda para muchos usuarios, los términos y condiciones de uso de esta opción esconden una pequeña trampa, y es que Facebook e Instagram pueden utilizar esta información para mejorar los anuncios que muestran a cada usuario basándose en sus intereses. En una en su página de soporte técnico afirman que "cuando el historial de enlaces está activado, podemos usar la información del historial de enlaces del navegador móvil de Facebook para mejorar sus anuncios en las tecnologías de Meta".

Su manera de publicitar esta opción en algunas regiones no se centra en la publicidad personalizada, sino en que el usuario no pierda una página web que ha visitado con anterioridad cuando quiera volverá a acceder a ella, y esto puede llevar a mucha gente a aceptar rápidamente esta opción.

En España, de momento, no se puede desactivar, no que lo único que está al alcance de los usuarios es borrar el historial cada cierto tiempo. Para hacerlo solo hay que ir hasta la Configuración, una vez allí pulsar sobre Permisos del sitio web, y una vez allí en Configuración del navegador, donde se permite borrar el historial. Sin embargo, sí que se pueden desactivar las opciones de autocompletar los datos de pago y los formularios, que según la propia Instagram también se utiliza para la publicidad segmentada.

