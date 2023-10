Averigua cual es tu nivel de inglés oficial, de A1 a C2, con esta web gratuita

España siempre ha sido un país donde el saber un segundo idioma estaba casi restringido a los que vivían en zonas con una segunda lengua materna, Galicia, Cataluña y País Vasco. Sin embargo, el dominio del inglés cada vez es más importante, sobre todo con el auge del teletrabajo, y en los últimos años esto ha permeado incluso en el sistema educativo.

Pese a eso, es muy común que gente que incluso se defiende bien en este lenguaje, no sepa exactamente qué nivel tiene. Se pueden realizar cursos y exámenes, previo pago, para obtener una certificación, pero ahora también hay opciones gratuitas, como la que propone EFSET.

Mediante un sencillo test de pocos minutos de duración se obtendrá una estimación del nivel de inglés que se tiene, conforme a los parámetros del marco MCER, que establece seis niveles según el conocimiento del alumno, del A1 al C2. Esta plataforma ofrece unos niveles diferentes, pero los equipara luego con ese marco de referencia, para que el usuario sepa en qué nivel oficial está.

15 o 50 minutos

Las dos pruebas propuestas son de diferente duración, lo que permite no tener que hacer largos exámenes. La prueba de 15 minutos ofrece un test de lectura de siete minutos y medio y uno de escucha de la misma duración. En total son unas 20 cuestiones, aunque con el importante hándicap de que no se realizan pruebas de habla, la parte más difícil de cualquier examen. Eso sí, la web dispone de un apartado para evaluar nuestra pronunciación.

En el caso del examen de 50 minutos los dos bloques se dividen en segmentos de 25 minutos cada uno, con la misma estructura que el anterior. La interfaz es sencilla y fácil de usar en el móvil, permitiendo la escucha de los audios hasta dos veces. Además, la web tiene un modo de pantalla completa que permite eliminar distracciones, así como un temporizador que indica el tiempo restante.

Certificación de nivel

En el test que he realizado para probar el sistema el funcionamiento ha sido bastante bueno, aunque la mayor dificultad no ha sido entender lo que se decía en los audios, sino comprender por qué una de las cuatro respuestas era la correcta. No siempre ea tan lógico como se esperaría. Aún así, hemos probado cómo se obtiene la estimación de nivel.

Lo único a mejorar está en el proceso de obtención del resultado, pues obliga a dar ciertos datos para obtenerlo. Es algo comprensible, y se pueden falsear, pero hubiera sido mejor que fuera algo que se mencionara antes de empezar la prueba. Por último, si se están pre preparando los exámenes TOEFL, IELTS o Cambridge los resultados de EF SET son comparables con estas otras pruebas de inglés.

