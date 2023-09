La sencilla acción que debes hacer en Netflix para que no te cobren más aunque te hayas dado de baja

La subida de precios de las plataformas de streaming ha hecho que, durante los últimos años, se haya disparado el número de personas que comparte cuenta. Esto es especialmente llamativo en servicios como Netflix, hasta que activó la restricción de cuentas compartidas en España. En ese momento muchos usuarios, entre los que me incluyo, optaron por darse de baja. La cuestión es que había cosas que hacer antes de eso.

El problema de compartir una cuenta con un único usuario y contraseña, como pasaba en las cuentas de Netflix originales, es que cualquiera tiene acceso a la sección de Perfil, donde están los datos bancarios necesarios para mantener dicha cuenta. Eeso es lo que me ha hecho contratar un mes de esta plataforma sin yo querer. Por dos errores, uno mío y otro de otro familiar.

Cuando dí de baja mi cuenta de Netflix avisé a todos mis contactos y cerré sesión en todos los dispositivos, pero olvidé eliminar los datos bancarios y, sobre todo, cambiar la contraseña. Esto hizo que fuera posible reactivar la cuenta sin mucho problema aunque yo no estuviera al tanto.

No fue un hackeo

El sábado a las 9 de la mañana me levanté con un mail de Netflix en el que me daba la bienvenida de nuevo. Ese mail parecía ser oficial pero, antes de pulsar en ninguna parte ni abrir enlaces, me fui a la app de la compañía a ver si, realmente, estaba mi cuenta activa. Y lo estaba.

Entonces pensé que, o mi contraseña se había filtrado, o alguien de mi familia, con la que comparría cuenta, había hecho algo. Pregunté a varias personas y una de ellas me dijo que sí, que probablemente había sido su pareja. El problema era que estaba buscando una película, entró en Netflix y empezó a aceptar todo lo que la app preguntaba. Eso que preguntaba era ni más ni menos si quería reactivar la cuenta.

El fallo de esa persona, obviamente, fue aceptarlo todo sin leer. el mío fue no haber cambiado la contraseña de la cuenta de Netflix o, al menos, haber eliminado los medios de pago vinculados, para que se hubieran pedido de nuevo a la hora de reactivar la cuenta.

