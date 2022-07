Por fin merece la pena comprar un móvil con pantalla rápida gracias a lo nuevo de Nvidia

geforce now

¿Es necesario tener un móvil con pantalla rápida hoy en día? Es una pregunta sin mucho sentido, ya que hoy en día hasta los móviles más baratos de gama media tienen una pantalla de 90 Hz.

Tal vez, la pregunta más interesante sería si hay alguna manera real de aprovechar las pantallas rápidas, y eso es algo más complicado. Para la mayoría de los usuarios, la principal ventaja de tener más Hz en una pantalla es que la interfaz va más fluida y todo se nota más rápido.

Sin embargo, sólo si tienes un móvil premium realmente notarás las ventajas, como por ejemplo, en videojuegos que sean capaces de superar los 60 frames por segundo, algo harto difícil con el hardware actual, excepto en los móviles más potentes y bajando la calidad de los gráficos.

GeForce Now a 120 fps

Ahora, Nvidia nos acaba de dar el que es tal vez el mejor motivo para tener una pantalla rápida de hasta 120 Hz: el servicio de videojuegos en la nube GeForce Now. Si no lo conoces, es parecido a Google Stadia o a Xbox Cloud Gaming; es decir, que los juegos no se ejecutan en el móvil, sino en servidores externos que hacen todo el trabajo duro. De esta manera, es posible ejecutar juegos que normalmente estarían fuera de nuestro alcance.

A partir de esta semana, Nvidia ha mejorado el servicio para que los juegos se ejecuten a más velocidad si es posible, con un nuevo límite de 120 frames por segundo; por lo tanto, eso es ideal para aprovechar pantallas que alcancen los 120 Hz, ya que así veremos una imagen mucho más fluida. La experiencia es muy superior, algo evidente en cuanto lo probamos; es algo que los jugadores de consolas ya pueden comprobar, gracias a la Xbox Series X y la PlayStation 5, que tienen modos 4K a 120 fps.

Nvidia ha podido aumentar la velocidad a 120 fps sólo en la app de Android, siendo esta una gran ventaja respecto al iPhone que simplemente no puede instalar la misma app; las políticas de Apple limitan este tipo de servicios y Nvidia optó por crear una web app alternativa que no es tan capaz.

Eso sí, antes de usar GeForce Now hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Para empezar, la mayor velocidad sólo está disponible en la suscripción más cara, que cuesta 19,99 euros al mes para poder jugar con una tarjeta gráfica RTX 3080. Además, GeForce Now sólo permite acceder a los juegos que ya hemos comprado en otras plataformas, como Steam, Epic Games Store y UPlay.

