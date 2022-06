Android Auto se actualiza a la versión 7.8 de manera estable en la Google Play Store

Google sigue manteniendo el frenético ritmo de actualizaciones de Android Auto, la aplicación que ya sólo está disponible para las pantallas de nuestro coche y no para las de nuestros teléfonos (para ellos está pensado el modo de conducción de Google Maps). La última versión de la que tuvimos noticia fue Android Auto 7.8 beta, y ahora esa misma versión llega a la versión estable.

Ya puedes descargar Android Auto 7.8 desde la Play Store

Android Auto en el coche El Androide Libre

Como decimos, cualquier usuario que quiera tiene disponible Android Auto 7.8 en la tienda de Google, directamente desde la sección de instalación de la aplicación.

Como suele pasar, Google se ha centrado en la corrección de errores de la aplicación y no en nuevas funciones. En una app como esta es de agradecer que no haya fallos de interfaz o en el uso, pero estamos ya en verano y aún no hay rastro de Coolwalk, la nueva interfaz para Android Auto que Google presentó hace meses y que dijo que se liberaría en período estival.

Sí, es cierto que aún hay mucho verano por delante, que solo acaba de empezar, pero estaría bien que se confirmara al menos la fecha de disposición para los usuarios.

Por ahora parece que no hay nuevas pruebas de configuración como vimos en la beta de hace unas semanas. Quizás Google esté preparando el camino para lanzar Android Auto con Coolwalk junto con la versión final de Android 13, que se espera para agosto.

