Android Auto ya solo funciona en las pantallas de los vehículos

Android Auto el modo de conducción de Google Assistant seguirán unidos de la mano, pero cada uno con una función específica. Hoy Android Auto da su despedida a esa versión que ha funcionado en el teléfono para que su experiencia quede solamente en las pantallas de los coches.

Android Auto para móviles deja de existir

El año pasado andamos la mar de contentos con la llegada del modo de conducción de Google Maps que permite algunas experiencias notables para conducir un vehículo en carretera. Pero la verdad que fue casi ya la despedida de Android Auto para móviles.

Y es que a principios de este mes ya aparecía un mensaje de aviso que pronto dejaría de funcionar en la versión Android Auto para las pantallas de móviles.

Google acabó por interrumpir el servicio de Android Auto para pantallas de móviles en dispositivos con Android 12 y superior en 2021, para que en algún momento lo hiciera para todos los dispositivos móviles.

Lo curioso es que no dejó caer una fecha para hoy mismo adivinar que ha sido el elegido para que no se pueda usar nunca más esta versión de Android Auto en los móviles. Y es que la versión ya no funciona en teléfonos con Android 11 y superior.

Es decir, que aunque se inicie, se redirige al usuario a la página de ajustes de Android Auto donde se puede leer perfectamente que esta plataforma solamente estará disponible en pantallas para vehículos.

Ahora se puede brindar y abrazar al modo de conducción de Google Maps que es la vía para seguir navegando con el teléfono y así llegar antes a los sitios o simplemente evitar atascos cuando vayamos con las manos puestas sobre el volante de nuestro coche.

