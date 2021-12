Ya puedes filtrar por dispositivos en la Google Play Store para instalar apps

Las aplicaciones se han convertido en parte esencial de nuestros teléfonos. No en vano han sido el motivo por el que estos dispositivos se han convertido en parte esencial de nuestro día a día. Sin embargo, cada vez instalamos aplicaciones en más aparatos, y Google lo sabe. Y no, no lo decimos por el interés que están despertando de nuevo las tablets, sino al que suscitan relojes y televisores.

Por eso ha introducido una nueva función en el buscador de aplicaciones de la Google Play Store, para elegir para qué tipo de dispositivos queremos instalar algo.

Filtrando por móviles, relojes o televisores

El nuevo botón de filtrado es muy sencillo de usar. Simplemente tenemos que pulsar en el cuando realicemos una búsqueda en la tienda, pero queramos instalar la aplicación en un dispositivo que no sea un móvil.

Como veis en las imágenes, aparecen las secciones de Android TV y de Wear OS porque en la cuenta donde estamos realizando la búsqueda hay aparatos con esos dos sistemas.

Si pulsamos en uno de ellos la lista de aplicaciones se modificará y sólo nos permitirá buscar aplicaciones para ese sistema.

Como añadido, podremos filtrar por carátulas en el caso de que el sistema sea Wear OS, y es que este es uno de los principales tipos de aplicaciones que instalamos en los relojes inteligentes.

Cuando entremos en aplicaciones de Android TV o de Wear OS podremos elegir si instalarlas en el móvil, en el reloj o televisor o en ambos a la vez. Esto último se agradece, ya que nos saltaremos un paso luego si queremos instalarlo en ambos aparatos.

Parece claro que Google quiere diferenciar los dispositivos y las apps destinadas a ellos, como hizo con las puntuaciones de las diferentes versiones.

La nueva función ya está operativa en la Google Play Store para todo el mundo, aunque podría tardar unos días en aparecer en los millones de perfiles que la usan.

