51 Trips, la aplicación con la que recordar tus viajes con todo lujo de detalles

Una de las partes más bonitas de viajar es poder inmortalizar la experiencia para luego recordarla siempre que quieras, y en este sentido, los smartphones son herramientas ideales, y hay aplicaciones imprescindibles para viajar que te lo harán todo más fácil.

En este caso, 51 Trips es una app destinada a que almacenes recuerdos de tus viajes, tus sensaciones e incluso imágenes de esos momentos para que puedas tener tus recuerdos organizados a la perfección.

Selecciona los países a los que has ido y a los que quieres ir

destinos pendientes El Androide Libre

Esta aplicación cuenta con una pantalla principal en la que se mostrarán tus viajes, ordenados tal como los hayas agregado, y podrás poner una foto destacada a cada uno de ellos.

En este apartado también aparecerá un registro de los días en total que has estado de viaje, así como un recuento de los diferentes países a los que has ido y del número de viajes que has anotado, de manera que puedas tener una visión general sobre tus vacaciones.

Resumen viajes El Androide Libre

Además, si pulsas sobre "Mi vida viajera", tendrás acceso a un apartado en el que te dice en cuántos países de los que has marcado como pendientes has viajado ya, así como el porcentaje de países del mundo a los que has ido y las maravillas del mundo que has visto.

Fichas completas de cada viaje

Por otra parte, dentro de cada uno de los viajes habrá una ficha que te puede servir a modo de resumen, y en la que puedes incluir fotografías, descripciones y notas de las actividades que realizaste cada uno de los días que estuviste en ese destino.

Resumen día El Androide Libre

Se puede poner puntuación a cada uno de los días, además de anotar en otro apartado cuál fue el mejor momento del día, algo que te puede venir bien para recordar el viaje con todo lujo de detalles.

Imprimir viaje El Androide Libre

Dentro de cada una de las fichas te permite pedir online una recopilación de tu viaje gracias al servicio que ofrece la propia aplicación. Como verás, es totalmente personalizable, y puede ser una buena opción si buscas hacer un regalo original.

Cómo descargar 51 Trips en Google Play

Puedes descargar de manera totalmente gratuita 51 Trips en Google Play, y debes saber que se trata de una app que te permite encargar un álbum de fotos con cada viaje.

