Si la alarma de tu móvil va mal la app Reloj de Google puede ser la culpable

Google no cesa en desarrollar mejores experiencias para ir al límite, aunque en una de esas se le puede escapar algo e inutilizar las propias alarmas del móvil como le sucede a algunos usuarios.

Desde Reddit, vía Android Authority, se están generando un aluvión de quejas relacionadas con las alarmas programadas que no funcionan debidamente para que las notificaciones no se generen, no suene la misma alarma o ni que se apague.

La app Reloj de Google parece la culpable

Ya en marzo de este año apareció un problema similar con la función de cronómetro de la app que está llevando a pensar que la versión 6.4 de Reloj de Google es la culpable.

Todo parece indicar que el problema tiene que ver con el modo no molestar del teléfono que cuando se activa pasa de largo ante la notificación que se ha de generar. Es decir, que la notificación de alarma no suena y nos podemos quedar ahí como lirones durmiendo.

Al menos Google ya está al tanto de lo que sucede y está investigando para buscar una solución lo antes posible, ya que el problema está provocando que muchos usuarios no se despierten a su hora y estén llegan tarde al trabajo.

De momento, los Google Pixel son los perjudicados, ya que la app Reloj de Google está instalada por defecto, aunque también se está reportando desde móviles de marcas como OnePlus, OPPO y más.

Como siempre en estos casos tenemos a la Google Play Store con un gran abanico de aplicaciones de alarma que pueden sustituir a la de vuestro móvil para que no lleguéis tarde al trabajo, aunque os recomendamos esta llamada SpotON.

Una app Reloj de Google que está dejando a muchos en sus camas con la sorpresa de levantarse rápido, pegar un buen salto y acordarse positivamente de su móvil para salir pitando hacia el trabajo.

