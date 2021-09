La inteligencia artificial es una parte fundamental de dispositivos como los Google Home o los Amazon Echo, y tanto Google Assistant como Alexa la emplean para ayudarte a desempeñar tus tareas del día a día y resolver tus problemas.

Pero también utilizan esta para mejorar su funcionamiento, y es precisamente lo que ha pasado con Alexa, ya que el asistente virtual está liberando una nueva función qué hará que los usuarios puedan oír mejor su voz, a pesar de que haya ruido de fondo en la aplicación.

Alexa hablará más alto si detecta que hay ruido en la habitación

Amazon Echo Lazar Gugleta en Unsplash Omicrono El Androide Libre

La nueva función que ya integran los dispositivos con Alexa recibe el nombre de volumen adaptativo, y consiste en que, valiéndose de la inteligencia artificial, el asistente virtual hablará más alto si detecta que hay ruido en la habitación para que puedas oír su voz de manera alta y clara.

Esta función se asemeja al modo susurro que la compañía lanzó hace tiempo, con el que Alexa te contestaba susurrando si le hacías una pregunta de esta manera, lo cual era muy útil para no hacer ruido.

Amazon Echo Input

Se trata de una característica de lo más interesante, ya que hay algunas situaciones en las que no puedes reducir el ruido ambiente de tu casa, y en esos momentos puede ser todo un incordio tener que subir el volumen de Alexa para un uso puntual.

Esta función solo ha llegado a Estados Unidos, según The Verge, y se puede activar diciéndole a Alexa "turn on adaptive volume". Por el momento, no se sabe a qué regiones más se extenderá.

Te recomendamos

Sigue los temas que te interesan