Google admite que Google Assistant graba algunas de tus conversaciones sin que lo sepas

Cuando ahora incluso podemos usar Google Assistant sin desbloquear el móvil, desde Google se admite que el asistente graba audio sin el conocimiento por parte del usuario. Algo que sabíamos, pero no de esta forma.

Desde IndiaToday se ha publicado que representantes de Google han admitido al gobierno del país que sus empleados escuchan las grabaciones de las conversaciones entre usuarios y el Asistente de Google.

El Asistente de Google te graba sin usar "Ok, Google"

Google Nest Hub Chema Flores Omicrono

En parte no nos ha pillado con el pie cambiado, porque ya sabíamos por parte de Google que grababa, pero este caso es bastante distinto al admitir que algunas veces graba audio desde un smartphone o un dispositivo como Google Home Mini, incluso cuando el usuario no ha usado "Ok, Google".

Que en su día confirmara que grababa era para que sus ingenieros de software pudieran mejorar las capacidades de reconocimiento de lenguaje para distintos idiomas.

google home mini 1

Una pequeña fracción de audio era grabada, pero siempre en conversaciones banales; aunque cabría preguntarse qué podría interpretar la gran G como una conversación en la que no se habla de cosas importantes.

Lo sabíamos, pero no así

Hasta ahora teníamos el conocimiento de que Google Assistant solamente empieza a grabar cuando escucha "Ok, Google" o "Hey, Google". Si lo admitido por Google es cierto, la privacidad estaría en entredicho con estos dispositivos y su asistente.

Asistente de Google El Androide Libre

Si nos vamos a los términos y condiciones se deja bien claro que algunos audios se graban y son almacenados, pero no se menciona que los empleados de Google puedan escuchar porciones de los mismos.

Mientras se aclara un poco más el asunto, siempre tenéis la posibilidad de acceder y borrar el historial de conversaciones que almacena Google Assistant. Y la verdad es que siempre la gran G ha sido muy clara en estos términos.