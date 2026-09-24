YouTube va a cambiar para siempre: podrás diseñar tu propia pantalla de inicio para tener vídeos personalizados

Todas las apps de Google han adoptado la inteligencia artificial de Gemini de una manera o de otra, y YouTube no es una excepción; puede que este servicio haya tardado un poco más en encontrar una manera realmente útil de usar esta tecnología, pero poco a poco lo está consiguiendo.

Un buen ejemplo lo tenemos en una de las novedades estrella anunciadas durante el Made on YouTube, el evento anual en el que la compañía ha explicado cómo pretende mejorar la experiencia, tanto para los usuarios como para los creadores de contenido.

Para los primeros, la mayor novedad es la nueva pantalla de inicio completamente personalizable, que usará el poder de la IA para encontrar vídeos sobre temáticas, estados de humor y necesidades para cada momento.

Hasta ahora, la pantalla de inicio de YouTube muestra recomendaciones basadas en el algoritmo de la compañía; en base a nuestro historial de reproducciones, es capaz de encontrar vídeos semejantes y creadores que puede que no conozcamos pero que encajen con nuestros intereses.

En una actualización futura, podremos diseñar nuestra propia pantalla de inicio que ignore esos algoritmos y se centre en mostrar recomendaciones más cercanas a lo que realmente queremos ver en cada momento.

Funciona de manera similar a un chatbot de IA, con peticiones conversacionales que podemos expresar de manera natural. Uno de los ejemplos mostrados es "Podcasts ingeniosos para mi trayecto diario de 30 minutos", "Relajarme por la noche con documentales largos" o "Ayúdame a descubrir nuevos creadores de contenido de bricolaje".

Recomendaciones personalizadas en YouTube Google El Androide Libre

De la misma manera, se expandirá el uso de Ask YouTube, el asistente de IA, para recomendación de productos en la plataforma, así como nuevas maneras para descubrir nuevos artistas y podcasts en la plataforma.

Lamentablemente, estas novedades aún tardarán en llegar a España, ya que YouTube va especialmente lenta en su adopción en el mercado global respecto a otras apps de Google; por el momento, estarán disponibles primero en EEUU.

Para los creadores, también se han añadido nuevas herramientas conversacionales basadas en IA, pero en esta ocasión para ayudarles a editar vídeos. La IA será capaz de sugerir cambios en el vídeo y podremos indicarle de manera natural lo que queremos hacer, como eliminar pausas, reordenar los capítulos para mejorar el ritmo, o incluso para recibir consejos para crear un nuevo vídeo.

Asistente de IA en la creación de vídeos de YouTube Google El Androide Libre

Se mantendrá la capacidad de editar de manera manual, pero al mismo tiempo, YouTube Studio está "evolucionando", según la compañía, para ofrecer ayuda creativa a lo largo de toda la producción del vídeo, alcanzando también la estrategia general del canal. Por ejemplo, ahora será más fácil crear experimentos para ver qué miniaturas son las que generan más visitas.

Los streamings en directo con Live también reciben mejoras, con la capacidad de que dos creadores unan sus retransmisiones, algo pensado para competiciones en las que dos creadores están intentando cumplir el mismo objetivo como pasarse un juego. También se añade doblaje automático en tiempo real.