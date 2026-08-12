El nuevo Google Pixel 11 llega con más IA que nunca, una cámara brutal y hasta 980€ de reembolso

Google acaba de lanzar al mercado su familia más inteligente hasta la fecha, con funciones de IA que te hacen la vida más fácil y reducen las distracciones.

¿Un móvil puede hacerte la vida más fácil? Bajo esta filosofía ha trabajado Google para crear los nuevos Pixel 11, que por fin están disponibles en España. Es un smartphone de última generación que compite 'de tú a tú' con sus rivales de la gama premium, sobre todo por la inteligencia artificial útil para el día a día y una cámara que ya se ha convertido en un sello de identidad de Google Pixel.

Esta nueva familia llega con el Google Pixel 11 —el modelo de entrada—, el Pixel 11 Pro —la versión más avanzada— y el Pixel 11 Pro XL —la versión Pro con la pantalla más grande—. Si los compras antes del 1 de septiembre en la Google Store y entregas un dispositivo antiguo, puedes conseguir un reembolso de hasta 980€ (incluye un bonus de 400€). ¿Estás pensando en cambiar de móvil? Te contamos por qué el Google Pixel 11 apunta a ser una de las compras más inteligentes de este año.

Un smartphone de Google que te hace la vida más fácil

La tecnología avanza con funciones inteligentes a las que normalmente tenemos que acostumbrarnos, sobre todo al cambiar de marca de móvil o de sistema operativo. Pero con el nuevo Pixel 11 ocurre justo lo contrario: la prioridad de Google es hacerte la vida mucho más fácil.

Para empezar, Gemini —la inteligencia artificial de Google— tiene mucho más peso en esta nueva familia para echarte una mano en las tareas más habituales. La IA está muy bien integrada para ayudarte a encontrar cualquier información en segundos, organizar tus ideas, editar fotos o hacer cualquier gestión sin tener que saltar de una aplicación a otra. Además, este nuevo smartphone llega con otras dos novedades que reducen las interrupciones:

HiLight : esta función utiliza una luz ambiental en el flash trasero para enviarte avisos luminosos personalizados cuando tienes el móvil boca abajo. Así puedes distinguir las llamadas de tus contactos favoritos sin tener que desbloquear la pantalla cada pocos minutos, pudiendo disfrutar de lo importante.

: esta función utiliza una luz ambiental en el flash trasero para enviarte avisos luminosos personalizados cuando tienes el móvil boca abajo. Así puedes distinguir las llamadas de tus contactos favoritos sin tener que desbloquear la pantalla cada pocos minutos, pudiendo disfrutar de lo importante. Captura Mágica: cuando ocurre algo importante, no tienes que decidir si hacer una foto o grabar un vídeo. Esta función graba y hace fotos a la vez para que puedas disfrutar del momento.

La cámara es el sello de identidad del Google Pixel 11

Google Pixel 11 Google

La fotografía es uno de los grandes argumentos de la familia Pixel y ya se ha convertido en uno de los sellos de identidad de estos móviles. Por supuesto, la nueva generación continúa con esta tendencia y la mejora.

Por ejemplo, el Google Pixel 11 Pro viene con un sistema fotográfico formado por una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo también de 48 MP con zoom óptico 5x. Y a esto se le suma una cámara frontal de 42 MP para hacerte selfies con la misma calidad que si utilizaras la cámara trasera.

¿Y qué significan todas estas cifras? Con el Pixel 11 Pro vas a sentirte como un profesional, sin serlo y sin necesidad de tener conocimientos de fotografía:

Harás fotos con muchísimo detalle, incluso de noche.

Podrás fotografiar paisajes o grupos de personas sin tener que alejarte.

Utiliza el zoom óptico 5x para acercarte a cualquier escena sin perder prácticamente calidad.

Hacerte selfies y videollamadas con muy buena nitidez.

La IA está muy presente en la nueva familia de Google

La inteligencia artificial está presente ya en muchos dispositivos electrónicos, pero una cosa es que incorporen funciones de IA y otra bien distinta que sean útiles para el usuario. En este caso, Gemini está muy bien integrado (que sea la IA de Google es una ventaja) para acompañar al usuario de forma muy natural sin que prácticamente tenga que cambiar su manera de utilizar el móvil.

Está integrado en el funcionamiento del ecosistema de Pixel, aunque en todo momento puedes controlar qué datos utiliza el sistema y modificar los ajustes que consideres. Y al final, funciones como HiLight o Captura Mágica son consecuencia de estos avances en IA, que resuelven problemas habituales de los usuarios para ahorrarnos tiempo, evitar las distracciones y que el smartphone sea mucho más intuitivo.

Cómo conseguir el nuevo Pixel 11 Pro con hasta 980€ de descuento

Google Pixel 11 Google

La tienda oficial de Google —Google Store— ha lanzado una promoción exclusiva para que seas de los primeros en tener uno de los smartphones más esperados de este año y que además puedas hacerlo con descuento. Si lo compras antes del 1 de septiembre en la Google Store y entregas un móvil compatible, puedes conseguir un reembolso de hasta 980€ (incluye un bonus de 400€).

El reembolso máximo de 980€ corresponde a entregar un iPhone 16 Pro Max de 256 GB, aunque el importe final que te devuelven depende del modelo y el estado del dispositivo (tienes 30 días desde que recibas el nuevo Pixel para entregar tu dispositivo antiguo). La ventaja es que este programa es compatible con móviles Apple, Samsung, OnePlus o Google Pixel, así que puedes entregar prácticamente cualquier dispositivo antiguo para reducir bastante el precio de compra de tu nuevo Pixel.

El mercado necesitaba una familia de smartphones como el nuevo Google Pixel 11, con una experiencia de uso sencilla, funciones de IA que de verdad son útiles y una cámara que responde en cualquier situación. Si quieres estrenar uno de los nuevos modelos que ya están disponibles en España, ¡haz tu compra durante este mes de agosto en la Google Store y ahórrate hasta 980€!

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