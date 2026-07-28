Así son los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8 Series: una IA hasta 7 veces más rápida que se despliega en tres pantallas

Uso de la cámara con el Samsung Galaxy Z Fold8 cerrado. Samsung

Los nuevos smartphones foldables Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 de Samsung adaptan la Inteligencia Artificial a la productividad, el entretenimiento y el diseño.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor invisible que impulsa la tecnología cotidiana.

Los modelos de IA han evolucionado desde los asistentes de voz tradicionales hacia sistemas integrados en el procesador del dispositivo. Eso aporta más velocidad a las tareas y un uso más eficiente.

La octava generación de smartphones plegables de Samsung vuelve a marcar un hito con los nuevos modelos Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 y Samsung Galaxy Z Flip8.

Samsung Galaxy Z Fold8 Series. Samsung

Su novedad va más allá de los algoritmos de IA y de la actualización de especificaciones. Destacan por la forma en que la Inteligencia Artificial cobra vida a través de tres tamaños y formatos de pantallas desplegables distintas.

Cada dispositivo responde a un perfil de usuario, un objetivo diario y una filosofía de uso bien definida: productividad absoluta, descubrimiento de tendencias o autoexpresión creativa.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: AI para trabajar de forma más eficiente

Un móvil para cada persona. Esa es la propuesta de Samsung. Para el profesional con mentalidad power-maxxing que busca el control absoluto de su tiempo y proyectos, el dispositivo indicado es el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

El verdadero diferencial del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra radica en cómo la Agentic AI aprovecha su impresionante pantalla interior de 8 pulgadas.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra. Samsung

Al abrir el dispositivo, el usuario no solo obtiene la amplitud equivalente a dos smartphones de 6,5” trabajando en paralelo, sino un ecosistema donde la automatización simplifica cada tarea compleja:

Multitarea inteligente : La función mejorada Now Nudge entiende las necesidades del usuario en tiempo real y sugiere abrir aplicaciones en pantalla dividida.

: La función mejorada Now Nudge entiende las necesidades del usuario en tiempo real y sugiere abrir aplicaciones en pantalla dividida. Agentic AI Suite: Integrado en el sistema operativo One UI 9, permite resumir notas densas, traducir conversaciones o asistir en la escritura de documentos profesionales en cuestión de segundos.

Integrado en el sistema operativo One UI 9, permite resumir notas densas, traducir conversaciones o asistir en la escritura de documentos profesionales en cuestión de segundos. Fotografía y rendimiento ultra: Incorpora la tecnología del procesador Snapdragon 8 Gen5 for Galaxy (con una NPU de IA 6,9 veces más rápida) y el primer sensor de 200 MP en un plegable ultrafino.

Con apenas 4,1 mm de grosor abierto y 214g de peso, es más ligero que un terminal tradicional, pero ofrece la versatilidad de una tablet de alto rendimiento.

Samsung Galaxy Z Fold8: AI para descubrir contenido y tendencias

Samsung Galaxy Z Fold8. Samsung

Dirigido a los navegantes del entorno digital y amantes del contenido mobile-native, el Samsung Galaxy Z Fold8 redefine el consumo multimedia.

Su innovador diseño combina una pantalla externa de 5,5” (formato 10:16) ideal para vídeos verticales en TikTok o YouTube Shorts, con una pantalla principal de 7,6” (formato 4:3) que ofrece una experiencia inmersiva cinematográfica.

Aquí, la IA de Descubrimiento -Discovery Unfolds- actúa como un filtro inteligente en un mundo saturado de información:

Optimización y filtro social : Los algoritmos de IA integrados analizan las preferencias del usuario para recomendar y encontrar tendencias en tiempo récord.

: Los algoritmos de IA integrados analizan las preferencias del usuario para recomendar y encontrar tendencias en tiempo récord. Creación y reencuadre automático : Al grabar o consumir vídeo, la IA ajusta automáticamente los encuadres para adaptar el contenido a redes sociales sin necesidad de edición manual.

: Al grabar o consumir vídeo, la IA ajusta automáticamente los encuadres para adaptar el contenido a redes sociales sin necesidad de edición manual. Interacción inmediata con Now Brief: Gracias al resumen de textos y mejorado el usuario accede a notificaciones clave, reservas o sugerencias de playlists sin necesidad de desbloquear el teléfono.

El diseño del Samsung Galaxy Z Fold8 también guarda otra sorpresa: tiene un peso récord de 201 gramos. Además, asegura una potencia más que suficiente al incorporar el procesador Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy.

¿Qué aporta la AI del Samsung Galaxy Z Flip8 al diseño y la creatividad?

Samsung Galaxy Z Flip8. Samsung

Pensado como una declaración de estilo, diseño y moda (vibe-maxxing), el Samsung Galaxy Z Flip8 es un icono de la tecnología personalizable.

El Samsung Galaxy Z Flip8 tiene un cuerpo ultraligero de 6,1 mm de grosor y marcos de tan solo 1,25 mm. Además, lleva la IA a la Pantalla Exterior Infinita y a la fotografía sin manos.

La Agentic AI Creativa sirve como un estudio visual en la palma de la mano:

FlexCam y fotografía avanzada : Al plegar el dispositivo en ángulos intermedios, la cámara analiza la escena, activa el Autozoom para mantener al sujeto perfectamente encuadrado y procesa imágenes nocturnas a través de Nightography Video 2.0.

: Al plegar el dispositivo en ángulos intermedios, la cámara analiza la escena, activa el Autozoom para mantener al sujeto perfectamente encuadrado y procesa imágenes nocturnas a través de Nightography Video 2.0. Estudio de retratos y edición generativa : Mediante la IA, los usuarios pueden transformar retratos convencionales en caricaturas o piezas de arte digital.

: Mediante la IA, los usuarios pueden transformar retratos convencionales en caricaturas o piezas de arte digital. Pantalla exterior inteligente: Permite interactuar con asistentes de IA como Gemini, Perplexity o Bixby mediante lenguaje natural sin necesidad de abrir el dispositivo.

Entre sus especificaciones técnicas más relevantes, también destaca el uso del procesador Exynos 2600 de 2nm y sus 3.000 nits de brillo.

Siete años liderando el futuro

Aunque responden a filosofías de uso muy diferentes, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 y Samsung Galaxy Z Flip8 comparten la misma herencia de innovación de Samsung, respaldada por más de 7 años liderando el mercado de plegables en España.

Los tres cuentan, además, con la máxima durabilidad (resistencia Corning Gorilla Glass Victus 2 y Armor Aluminum).

También hacen gala del compromiso ambiental Galaxy for the Planet y la garantía de 7 años de actualizaciones del sistema operativo Android y seguridad.

Esta octava generación de plegables demuestra que la inteligencia artificial ya no es una fórmula genérica. La clave ya no es preguntarse por qué dar el salto a un plegable, sino descubrir cuál de estas tres pantallas está hecha para acompañar tu ritmo diario.

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'Así son los nuevos Samsung Galaxy Z Fold8 Series: una IA hasta 7 veces más rápida que se despliega en tres pantallas' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Samsung.