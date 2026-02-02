El Samsung Galaxy S26 Ultra, filtrado en imágenes oficiales: así es su nuevo diseño de cámaras al estilo Z Fold

Estamos a pocas semanas de que se lancen oficialmente los Samsung Galaxy S26, los nuevos móviles flagship de Samsung. Ya se ha filtrado su fecha de lanzamiento, su precio e incluso se han publicado algunos renders oficiales.

La última filtración, podríamos decir, es la más fiel de todas. Y es que hablamos de un póster oficial de Samsung, que muestra al S26 Ultra en un nuevo acabado violeta cobalto, junto a su diseño trasero.

Ha sido el filtrador Evan Blass el que ha compartido este nuevo póster, aparentemente oficial y que muestra en un ángulo muy específico no solo el color del dispositivo, sino sus sensores de cámara y el S-Pen.

El Galaxy S26 Ultra, en una imagen oficial

El ángulo en cuestión revela los botones laterales del teléfono y la parte superior de la zona trasera del dispositivo. En él también vemos el S-Pen, justo detrás del móvil y por debajo de las cámaras del móvil.

Nos encontramos con nada menos que 5 sensores distintos, dispuestos en la misma distribución que la del S25 Ultra del año pasado, junto a su flash LED. Los cantos planos son reminiscentes de su predecesor.

The first Leakmail of 2026 is out. Feel free to sign up at https://t.co/VkdtXzIEGM, but please make sure to subscribe to the emails, as the posts are immediately pulled down. Welcome to Ga-leaks-y Unpacked. pic.twitter.com/enx8stGTfD — Evan Blass (@evleaks) February 1, 2026

El módulo de cámaras ha sido ligeramente rediseñado, adoptando la misma estética de los Samsung Galaxy Z Fold 7, añadiendo una ligera protuberancia a estos sensores, en lugar de dejarlos planos contra el teléfono.

No se ven aspectos de la parte frontal. Según las filtraciones, el Samsung Galaxy S26 Ultra incorporaría un panel Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas, en resolución QHD+ con una tasa de refresco de 120 Hz.

La batería sería de 5.000 mAh (no se espera que incluya una batería de silicio de carbono) e incorporaría una carga cableada de 60 W. Samsung seguiría apostando, otra vez, por grandes resoluciones en sus sensores.

El sensor principal de 200 megapíxeles se compenetraría con un gran angular de 50 megapíxeles, un telefoto de 50 megapíxeles periscópico y otro de 10 megapíxeles con zoom óptico 3X.

Diseño de cámaras del S26 Ultra. Evan Blass | Samsung Omicrono

De la imagen, llama la atención que el S-Pen sea de distinto color, un indicativo de que Samsung podría implementar distintas combinaciones de colores para sus lápices y los acabados traseros de sus teléfonos.

El hecho de que estén apareciendo materiales promocionales del Samsung Galaxy S26 Ultra es indicativo del próximo lanzamiento que realizará Samsung en este mes de febrero, de la mano del Galaxy Unpacked.

Los nuevos Samsung Galaxy S26 (S26, S26+ y S26 Ultra) llegarían de la mano de los Galaxy Buds4 y de una disponibilidad ampliada de su nuevo y flamante Galaxy Z Trifold, su último plegable triple.