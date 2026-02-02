El gracioso fallo de Gemini en Android Auto que lo lleva a un bucle infinito: "Hay un problema de conexión"

Google sigue proponiendo cambios en su producto estrella: Gemini. Hace poco veíamos un panel lateral con el chat de la IA y Nano Banana en Chrome y poco antes, podíamos observar una integración total del asistente en Gmail.

No obstante, no siempre el asistente de inteligencia artificial funciona como debería y los usuarios de Reddit lo saben. Por eso están reportando un fallo en Gemini Live para Android Auto que si bien es gracioso, puede ser incómodo.

Un bug provoca que la IA, cuando está en modo Live, se desconecte mientras habla para luego entrar en modo escucha, escuchándose a sí mismo y respondiéndose al mismo tiempo, creando un bucle infinito.

Fallo de Gemini para Android Auto

Gemini Live es el sistema de Gemini para mantener conversaciones en vivo con el asistente de IA. En lugar del clásico formato de chatbot, Gemini responderá a lo que le digamos, en una conversación tradicional.

Esto está presente tanto en sistemas Android como en iOS y en otras plataformas, incluyendo Android Auto para vehículos compatibles. Un usuario de Reddit lo estaba usando en su coche y se encontró el fallo.

En el vídeo, el conductor pudo ver que Gemini Live comenzaba a responderle cortándose en medio de la respuesta. Al poco de producirse el corte, Gemini respondía a lo que él mismo había dicho anteriormente.

Así, se causa un bucle completo en el que el asistente primero habla y luego se responde a sí mismo. Lo bueno es que el sistema no se traba del todo, puesto que es posible pararlo de forma manual.

Lo malo es que aunque esto se pueda parar, Gemini Live pasa a quedar completamente inutilizado. No es posible hablar con él ya que al comenzar la conversación, el bucle comienza una y otra vez.

El procedimiento visto en el vídeo comienza con Gemini reconociendo un problema de conexión. Se corta, y el mismo software entiende que efectivamente, ha tenido un fallo en la conectividad.

El evento es gracioso, por supuesto, pero es cuanto menos, molesto. No se sabe si este es un problema generalizado de Gemini para Android Auto o si depende íntegramente del hardware del coche en cuestión.

No son los únicos reportes existentes sobre este problema. En un principio se barajó la idea de que solo se producía este fallo en Gemini Live; luego, otros confirmaron que también sucedía fuera de Live e incluso en algunos teléfonos.

Es importante recalcar que la función de Gemini Live en la versión de Android Auto de este chatbot de IA está todavía en beta, por lo que es más que normal que se produzcan estos fallos.