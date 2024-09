El móvil de gama media con el diseño, la cámara y la durabilidad que estabas esperando

Comienza el nuevo curso y con él llegan opciones más que interesantes para cambiar de smartphone. La buena noticia, además, es que actualmente y por un precio muy competitivo se puede adquirir un móvil con un muy buen rendimiento y prestaciones. Hablamos de los dispositivos de gama media. Dentro de esta gama se mueven la mayoría de las marcas de móviles, así que el quid de la cuestión está en qué nos interesa y qué valorar más a la hora de elegir entre uno u otro.

La batería, la potencia y una buena cámara conforman, en resumidas cuentas, la clave de las principales demandas dentro de este tipo de smartphones. Queremos dispositivos que sean duraderos, que hagan buenas fotos, que sean resistentes en el día a día y con un sistema operativo actualizado. Los nuevos modelos de la familia motorola edge 50, el edge 50 neo y edge 50, son, en este sentido, dos muy buenas elecciones.

Ambos terminales cuentan con un cuerpo excepcionalmente delgado y ligero, un módulo de cámara perfectamente integrado, los colores más de moda seleccionados por Pantone y materiales de primera calidad: cuero y ante veganos. Además, otro de los aspectos más positivos es que tienen una memoria RAM de 12 GB y una memoria interna de 512 GB.

Saca tu artista interior gracias a moto ai

Ahora profundicemos y fijémonos en la cámara y su ‘magia’, que hará que nuestra imágenes y vídeos sean semiprofesionales. Su sistema de cámaras está impulsado por moto ai, permitiendo a los consumidores crear y capturar su contenido sin esfuerzo en cualquier escenario o iluminación. La inteligencia artificial como centro de ‘operaciones’. La cámara principal de ambos dispositivos combina la sensibilidad superior a la luz del sensor Sony LYTIA 700C con el procesamiento de imágenes moto ai para hacer el trabajo extra. Esta unión ofrece un salto en la calidad de imagen, sin esfuerzo por parte del usuario. A lo que se unen los diversos objetivos que vienen incorporados y que hacen que, haciendo alusión al arte que comentábamos más arriba, el consumidor pueda demostrar de manera sencilla sus dotes creativas.

En cuanto a vídeo se refiere, no iba a ser menos. Destacamos las mejoras de moto ai para la grabación como es la Estabilización Adaptativa, que se ajusta automáticamente al movimiento de quien toma la foto, proporcionando una estabilización extrema cuando la necesita, o la función Larga Exposición para poder capturar sobre agua en movimiento o estelas de luz con un solo toque.

Un móvil ‘incansable’, como tú

¿Qué tienes un día muy largo de trabajo de aquí para allá o no pasas en toda la noche por casa? No hay que preocuparse tampoco por la batería con los nuevos motorola edge 50: tendrán súper energía con tan solo unos minutos de carga gracias a su TurboPowerTM de 68W. Y no solo eso, además de contar con una potente batería, ambos terminales están diseñados para garantizar una seguridad excelente ante los daños (agua, polvo, suciedad, arena…), cumpliendo con las normas militares de durabilidad, con una certificación MIL-STD-810H, y superando rigurosas pruebas de resistencia y uso en condiciones ambientales extremas. Además, cuenta con la protección añadida de su pantalla Corning Gorilla Glass.

Puro diseño y personalización

Sin menospreciar, por supuesto, las características técnicas más destacadas y comentadas anteriormente, el cuero vegano que recubre estos dos dispositivos es otro punto que llama la atención al tacto, por su suavidad y delicadeza únicas. Pero no solo eso, el motorola edge 50 incorpora una pantalla curva y está disponible en tres colores: Jungle Green, Koala Grey y el color Pantone del año 2024, Peach Fuzz. Y el motorola edge 50 neo se ha diseñado para ser super compacto, ideal para adaptarse a diferentes estilos de vida, y se presenta en cuatro opciones de color: Pantone Poinciana, Pantone Lattè, Pantone Grisaille y Pantone Nautical Blue.

Por si fuera poco, y más allá del aspecto del terminal por fuera, para hacerlo todavía más tuyo en cuanto a la interfaz, por ejemplo, disponen de experiencias como Style Sync y Magic Canvas. Con Style Sync, los consumidores pueden generar fácilmente fondos de pantalla y temas para el dispositivo o pueden transformar su imaginación en impresionantes efectos visuales con sólo una indicación de texto gracias a Magic Canvas.

Además, gracias a los gestos que incorporan los dispositivos de Motorola, activar la linterna o abrir la cámara es tan fácil como sacudir el dispositivo dos veces o dar dos giros de muñeca, respectivamente. Así como si eres padre, podrás personalizar a tu gusto el límite de tiempo frente a la pantalla para tus hijos, y controlar cómo lo usan a la hora de jugar o entretenerse en un momento dado con tu terminal gracias a Family Space.

Tanto el motorola edge 50 neo, como el edge 50, ya están a la venta en motorola.es y los canales de venta habituales. Este último con un precio recomendado de 499 euros en todos sus colores, y con una interesante oferta de lanzamiento. Hasta el próximo 30 de septiembre, si compras este terminal, recibirás de regalo una Tablet Lenovo TAB M11.