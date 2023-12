Así han sido las primeras citas en 2023: más ganas de vivir la experiencia que de pensar en el futuro

Todo ha cambiado: la forma de comprar, la forma de ver películas o hasta la forma de conocer gente. Las redes sociales o el universo virtual en su acepción más global han transformado cada actividad. En algunos casos, gracias a esta inclusión de algoritmos en cada faceta de nuestra vida somos capaces de tener un registro de cómo nos comportamos en distintas facetas vitales.

Una de ellas es la de las citas sentimentales. Las quedadas con otra persona para encontrar el amor o pasar un rato de intimidad tienen ahora su propia medida en palabras o preferencias gracias al informe 'Year in Swipe 2023', de la aplicación Tinder. Este estudio pretende, desde su lanzamiento en 2012, informar a sus usuarios lo que está funcionando a otros para lograr sus metas afectivas.

Y, en este sentido, 2023 fue un año muy variado en cuanto a tipos de citas y mensajes clave. Uno de los patrones que se ha repetido, no obstante, ha sido que cada uno ha querido ser "el personaje principal de la trama", según Tinder. También se ha enfatizado la idea de "estar enfocados en el desarrollo de la historia en lugar del final". Es decir: no se trata de salir con alguien para casarse con esa persona, sino de conocer gente nueva y vivir nuevas experiencias para tener recuerdos interesantes e historias divertidas de contar.

Es lo que se define en el inform como "citas para la trama", esto es: vale más el relato que contar que el final de la relación. También se dan las citas N.A.T.O. (Not Attached To an Outcome: algo así como 'No vinculado a un resultado'), refiriéndose a preocuparse menos por el desenlace de una relación y más por el desarrollo o el proceso de conocer a alguien.

Además, el Year in Swipe 2023 subraya que el emoji más usado a nivel mundial en Tinder este año es el que muestra una flecha doble con la palabra ON, alertando de que se está abierto a todo. Su uso, describen, significa una señal de estar libre para probar cosas diferentes, ya sea una nueva relación o hacer cosas interesantes con su potencial match.

Menos ilusionados, pero con ganas de probar

Tinder expone que, aparte, más de una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 25 años están "abiertos a explorar", y otra porción más pequeña dice estar despreocupada por lograr un estado de relación específico. Adoptar un enfoque abierto les permitió conocer nuevas personas sin cerrarse a todas las posibilidades que surgen al ponerse a sí mismos allá afuera.

Como se mencionaba, la filosofía es que "no hay malas citas, sólo buenas historias". Se trata, alegan, de estar más relajado y disfrutar del camino para encontrar a su "alma gemela" que obsesionarse con encontrarla en cada cita a la que vayan. Además, ha mermado la ilusión: sigue existiendo la esperanza de lograr un match con alguien y de tener la experiencia, pero no estar demasiado entusiasmado.

Hay otros datos más que se reflejan en el estudio. Por ejemplo: más que ver si se pasa a otro nivel de la relación, se trata de hacer un esfuerzo para pasar tiempo juntos, porque es la mejor forma de mostrar interés en una relación. No importa lo apretada que esté la agenda de los involucrados o a cuánta distancia se encuentren entre sí, siempre hay tiempo para conectar.

La aplicación saca a relucir otra cosa más: la influencia de mujeres artistas como Taylor Swift, Miley Cyrus y Rihanna, más el éxito de Shakira o de Karol G, han aumentado la energía femenina. El girl power tuvo un gran auge en Tinder durante el 2023. Las usuarias se comportaron con mucha confianza en sí mismas y un nivel de empoderamiento dejaba entrever que no están dispuestas a recibir menos de lo que merecen en una relación.

