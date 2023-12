Adiós al Internet con cable: Movistar renueva su amplificador WiFi para la mejor conexión en el hogar

Movistar anunció la llegada de la tecnología FTTR para que con un cable bien fino se pueda cablear fácilmente cualquier habitación del hogar y así se pueda decir adiós a la conexión WiFi. Ahora está detrás de mejorar su amplificador WiFi que no actualiza desde hace tres años.

Un hogar ahora está repleto de dispositivos que se conectan de forma inalámbrica al router como son móviles, tablets, la Smart TV, los inteligentes tipo Echo de Amazon, las bombillas y otros tantos más que son capaces de 'ahogar' literalmente la conexión a Internet. Por ello, se necesitan dispositivos capaces de gestionar esa conexión y así la cobertura sea bien estable a lo largo y ancho de una casa.

Movistar ya está detrás de actualizar su Smart WiFi 6 para incorporar el apellido Go y dar soporte a EasyMesh. Esta tecnología estándar de Wi-Fi Alliance tiene la gran habilidad de permitir la conexión entre routers, puntos de acceso, repetidores o PLCs compatibles para que se puedan crear redes Wi-Fi Mesh. Lo mejor de todo es que esos dispositivos no han de ser de la misma marca. Y es justamente una de las claves del nuevo Smart WiFi 6 Go de Movistar.

Imagen del amplificador WiFi actual que Movistar ofrece a sus clientes El Androide libre

El objetivo es permitir que la conexión inalámbrica llegue con la misma potencia de señal a cada habitación de casa gracias al uso de su último router, el Smart WiFi 6 Go que ofrece soporte a Easy Mesh, y la próxima llegada de su amplificador WiFi. Éste se caracterizará por un número menor de antenas en su interior para que sean un total de ocho: cuatro para la banda 2,4 GHz y cuatro para la 5 GHz.

El actual que tiene disponible Movistar para sus clientes cuenta con 12 antenas internas con velocidades de hasta 4 Gbps y soporte a redes 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6). También ofrece dos puertos Ethernet y usa el protocolo de seguridad WPA3, a diferencia del anterior modelo con WPA2.

Por lo que el nuevo amplificador, que Movistar tiene planteado lanzar en los próximos meses, llegará con una tecnología actualizada que permite usar distintos dispositivos y accesorios de distintas marcas para crear una red de malla que ofrezca la misma potencia de señal en cada recoveco del hogar. Una instalación imprescindible, vía Xataka Home, para las casas de gran tamaño o que tengan una organización de las habitaciones que impida que todas reciban la misma potencia de señal; que por cierto, no viene nada mal probar la cobertura con una app como la lanzada por Orange hace semanas.

